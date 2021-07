Le tennisman Hubert Hurkacz s’empare de la place des huitièmes de finale aux dépens du tennisman Marcos Giron

in

Le 07/02/2021 à 00h30 CEST

Hubert Hurkacz, Pole, numéro 18 de l’ATP et tête de série numéro 14, a rempli les pronostics en s’imposant en une heure et quarante-huit minutes par 6-3, 6-2 et 6-4 à Marcos Giron, joueur de tennis américain, numéro 66 de l’ATP, lors de la 30e finale de Wimbledon. Avec ce résultat, le joueur sera en huitièmes de finale à Wimbledon.

Giron n’a à aucun moment pu casser le service de son rival, tandis que Hurkacz, de son côté, l’a fait à 4 reprises. De même, le Polonais a eu une efficacité de 58% au premier service, a commis une double faute et a obtenu 77% des points de service, tandis que son adversaire a eu un premier service de 63% et une double faute, réussissant à remporter 58% des points de service.

Le prochain match correspond aux huitièmes de finale du championnat et Hurkacz et le Kazakh s’affronteront Alexandre Bublik, numéro 38.

Le tournoi Londres (Masc. Individuel Wimbledon.) se déroule entre le 21 juin et le 12 juillet sur gazon extérieur. Au total, 238 joueurs de tennis participent à cette compétition. Au total, ce sont 128 joueurs au total qui arrivent en phase finale, parmi ceux directement classés, ceux qui ont gagné lors des tours précédents du championnat et les invités.