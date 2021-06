Le tennisman Jannik Sinner prend la place des huitièmes de finale au tennisman Mikael Ymer

05/06/21 à 16h30 CEST

Le joueur de tennis italien Jannik pécheur, numéro 19 de l’ATP et tête de série numéro 18, a rempli les pronostics en s’imposant en seizièmes de finale de Roland-Garros en deux heures et vingt-sept minutes par 6-1, 7-5 et 6-3 suédois Mikaël Ymer, numéro 105 de l’ATP. Avec ce résultat, la joueuse de tennis obtient la place pour les huitièmes de finale à Roland-Garros.

Ymer a réussi à casser une fois le service de son adversaire, tandis que le joueur italien, de son côté, l’a fait 6 fois. De plus, au premier service, Sinner a été efficace à 74%, a commis 3 doubles fautes et a réalisé 68% des points de service, tandis que son rival a obtenu 75% d’efficacité, a commis 3 doubles fautes et a réussi à remporter 53% des points au service .

En huitièmes de finale, Sinner affrontera le vainqueur du match entre les Espagnols Raphael Nadal et les britanniques Cameron Norrie.

Dans le tournoi Paris (Roland-Garros Indiv. Masc.) un total de 238 joueurs de tennis y participent. Sa dernière phase est composée de 128 finalistes parmi ceux qui se qualifient directement, ceux qui passent la phase précédente du tournoi et les invités. Il se déroule également entre le 24 mai et le 13 juin sur terre battue en plein air.