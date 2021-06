Le tennisman John Isner passe à la phase suivante de Roland-Garros après avoir remporté la 30e de finale

02/06/2021 à 17h30 CEST

John Isner, américaine, numéro 34 de l’ATP et tête de série numéro 31, remportée en deux heures et douze minutes par 7 (8) -6 (6), 6-1 et 7 (7) -6 (5) au joueur serbe Filip Krajinovic, numéro 41 de l’ATP, lors de la 30e de finale de Roland-Garros. Après ce résultat, on verra le vainqueur du match lors de la prochaine phase de Roland-Garros, les 16es de finale.

Les statistiques du match indiquent que l’Américain a réussi à casser le service de son adversaire à 3 reprises, a eu une efficacité de 63% au premier service, a commis 4 doubles fautes et a réussi à remporter 79% des points de service. Quant au Serbe, il n’a jamais réussi à casser le service, a atteint 67% d’efficacité, a commis 4 doubles fautes et a remporté 67% des points de service.

Lors des huitièmes de finale, nous aurons la confrontation d’Isner et du vainqueur du match entre le joueur grec Stefanos Tsitsipas et espagnol Pedro Martínez Gardien de but.

Le tournoi リ (Roland-Garros Indiv. Masc.) se déroule du 24 mai au 13 juin sur terre battue extérieure. Pendant la compétition, un total de 238 joueurs de tennis s’affrontent. Sa dernière phase est composée de 128 finalistes parmi les classés directement, ceux qui réussissent à passer la phase de qualification précédente et les invités.