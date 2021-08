Le tennisman Kei Nishikori, qualifié pour les 30e de finale de l’US Open

31/08/2021

Le 01/09/2021 à 00h30 CEST

Kei nishikori, le japonais, numéro 56 de l’ATP, a rempli les pronostics en s’imposant en deux heures et quarante-six minutes par 6-1, 6-1, 5-7 et 6-3 le joueur de tennis italien Salvatore caruso, numéro 113 de l’ATP, en soixante-quatrième de la finale de l’US Open. Avec ce résultat, le joueur japonais sera en trentième de finale de l’US Open.

Caruso a réussi à briser le service de son adversaire 3 fois, tandis que Nishikori l’a fait 9 fois. De plus, au premier service, le Japonais a eu une efficacité de 64%, a commis 3 doubles fautes et a réalisé 63% des points de service, tandis que l’efficacité de son adversaire était de 68%, il a commis 5 doubles fautes et a réalisé les 52% de service points.

Le Japonais disputera la 30e finale contre le joueur de tennis américain Mackenzie mcdonald, numéro 61.

Dans le tournoi New York (US Open) un total de 237 joueurs de tennis y participent. Au total, ce sont 128 joueurs au total qui arrivent en phase finale, parmi ceux directement classés, les vainqueurs des manches précédant la finale du championnat et ceux qui sont invités. De même, il se déroule entre le 24 août et le 12 septembre sur un court extérieur en dur.