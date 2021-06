Le tennisman Lorenzo Musetti prend la place des trente-deuxièmes de finale aux dépens du tennisman David Goffin

31/05/2021

Le 06/01/2021 à 03:00 CEST

Le joueur de tennis italien Lorenzo Musetti, numéro 76 de l’ATP, remportée lors de la soixante-quatrième finale de roland-Garros par 6-0, 7-5 et 7 (7) -6 (3) en deux heures et vingt minutes pour David Goffin, joueur de tennis belge, numéro 13 à l’ATP et tête de série numéro 13. Avec ce résultat, on verra le vainqueur du match de la 30e de finale de Roland-Garros.

Goffin a réussi à briser le service de son adversaire à deux reprises, tandis que Musetti l’a réussi 6 fois. De plus, l’Italien avait une efficacité de 71% dans le premier service, a commis une double faute et atteint 65% des points de service, tandis que les données de son rival sont de 56% d’efficacité, 4 doubles fautes et 53% de points obtenus au service. .

Musetti affrontera dans les 30 finales du tournoi le vainqueur du match dans lequel le joueur de tennis français affrontera Jo-Wilfried Tsonga et le joueur japonais Yoshihito nishioka.

La célébration du tournoi リ (Roland-Garros Indiv. Masc.) se déroule du 24 mai au 13 juin sur terre battue en extérieur. Au total, 238 joueurs de tennis participent à cette compétition et 128 au total accèdent à la phase finale.Les joueurs proviennent directement des classés, de ceux qui ont passé les phases précédentes du championnat et des invités.