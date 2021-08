Le tennisman Marco Trungelliti donne la surprise lors de la soixante-quatrième finale de l’US Open en battant Alejandro Davidovich Fokina

31/08/2021 à 02h45 CEST

Alejandro Davidovitch Fokina, joueur de tennis espagnol, numéro 32 de l’ATP et tête de série 29, est exclu de la soixante-quatrième finale de l’US Open après avoir été battu par 5-7, 6-3, 7-5, 6 (3) -7 (7) et 6-4 en quatre heures et vingt-neuf minutes contre Marco Trungelliti, argentin, numéro 198 de l’ATP. Après ce résultat, on peut continuer à voir le vainqueur du match en 30e de finale de l’US Open.

Davidovich Fokina a réussi à briser le service de son adversaire 5 fois, tandis que Trungelliti, quant à lui, l’a fait 7 fois. De plus, le joueur de tennis argentin a eu une efficacité de 61% au premier service, a commis 12 doubles fautes et a obtenu 63% des points de service, tandis que son adversaire a eu un premier service de 65% et 11 doubles fautes, réussissant à remporter les 59% de points de services.

En trente secondes de finale, Trungelliti affrontera le joueur argentin Facundo Bagnis, numéro 80, demain mercredi à partir de 17h00, heure espagnole.

La célébration du tournoi New York (US Open) se déroule du 24 août au 12 septembre sur un court extérieur en dur. Un total de 237 joueurs apparaissent dans cette compétition. Sa dernière phase est composée de 128 finalistes parmi les classés directement, ceux qui réussissent à passer la phase de qualification précédente et les invités.