Le tennisman Marcos Giron parvient à se qualifier pour les 30e de finale aux dépens du tennisman Antoine Hoang

in

30/08/2021

Act. Le 31/08/2021 à 01:30 CEST

Marcos Giron, américain, numéro 64 de l’ATP, a rempli les pronostics en s’imposant en deux heures et trente-quatre minutes de finale de l’US Open par 6-3, 6-4 et 7-5 à Antoine Hoang, joueur de tennis français, numéro 150 de l’ATP. Après ce résultat, Giron sera en 30e de finale de l’US Open.

Hoang a réussi à briser le service de son rival à deux reprises, tandis que le joueur américain l’a réussi 5 fois. De même, l’Américain a réalisé 62% du premier service et a commis 3 doubles fautes, réussissant à remporter 68% des points de service, alors que l’efficacité de son adversaire était de 63%, il a effectué 6 doubles fautes et réalisé 57% de points au service .

Il ne reste plus qu’à attendre les 30 derniers de la compétition, qui se termineront par l’affrontement entre Giron et le joueur britannique. Daniel Evans, numéro 27 et tête de série numéro 24.

Le tournoi New York (US Open) se déroule du 24 août au 12 septembre sur un court extérieur en dur. Au cours de cette compétition, un total de 237 joueurs s’affrontent. La phase finale est composée de 128 joueurs parmi ceux qui se qualifient directement, ceux qui ont passé les tours précédents du championnat et les joueurs invités.