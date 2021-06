Le tennisman Marcos Giron, qualifié pour les seizièmes de finale à Roland-Garros

06/02/2021

Le 06/03/2021 à 04:00 CEST

Marcos Giron, américain, numéro 84 de l’ATP, s’est imposé en trente-deuxième de finale de Roland-Garros par 7 (7) -6 (2), 6-1, 6 (3) -7 (7) et 6-4 en trois heures et dix-neuf minutes pour Guido pella, joueur de tennis argentin, numéro 61 de l’ATP. Après ce résultat, on verra le vainqueur du match lors de la prochaine phase de Roland-Garros, les 16es de finale.

L’Argentin a réussi à casser le service de son adversaire à 4 reprises, tandis que le joueur américain, de son côté, l’a réussi à 8 reprises. De même, le joueur de tennis américain a atteint une efficacité de 62% au premier service, a commis 2 doubles fautes et a pris 67% des points de service, tandis que son adversaire a obtenu 70% d’efficacité, a commis 7 doubles fautes et a remporté 57% des points de service. .

Il ne reste plus qu’à attendre les seizièmes de finale de la compétition, qui se termineront par la confrontation entre Giron et le vainqueur du match entre le joueur américain. Mackenzie mcdonald et le chilien Christian garin.

Le tournoi se déroule à リ entre le 24 mai et le 13 juin sur terre battue en plein air. Dans cette compétition, un total de 238 joueurs de tennis s’affrontent. De tous les candidats, 128 au total atteignent la phase finale parmi ceux qui se qualifient directement, ceux qui ont passé les phases précédentes du tournoi et les invités.