Le tennisman Marin Cilic parvient à se qualifier pour les quarts de finale aux dépens du tennisman Tommy Paul

20/10/2021 à 20h30 CEST

Le joueur de tennis croate Marin cilic, numéro 41 de l’ATP et tête de série numéro 6, remporté en huitièmes de finale du tournoi ATP 250 de Moscou en une heure et quarante-trois minutes pour 7-5 et 6-3 à Tommy paul, joueur de tennis américain, numéro 54 de l’ATP. Après ce résultat, on peut continuer à voir le vainqueur du match en quarts de finale du tournoi ATP 250 à Moscou.

Les données du match montrent que le joueur de tennis croate a réussi à casser le service de son adversaire 4 fois, a obtenu 57% du premier service, a commis 3 doubles fautes et a réussi à gagner 61% des points de service. Quant au joueur américain, il a réussi à casser deux fois le service de son adversaire, son efficacité était de 64%, il a fait 3 doubles fautes et a réalisé 53% des points de service.

Après cette rencontre, auront lieu les quarts de finale où seront mesurés le joueur croate et le vainqueur du match entre le Serbe. Filip Krajinovic et le joueur de tennis espagnol Pedro Martínez Gardien de but.

Le tournoi ATP Moscou Il se déroule sur un court en dur sous abri et au cours de celui-ci, un total de 39 joueurs participent et la phase finale est suivie par un total de 28 parmi ceux qui se qualifient directement, ceux qui ont remporté la phase de qualification précédente et les joueurs invités . Il se déroule également du 16 au 24 octobre à Moscou.