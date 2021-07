Le tennisman Matteo Berrettini parvient à se qualifier pour les quarts de finale aux dépens d’Ilya Ivashka

in

05/07/21 à 14h15 CEST

Le joueur italien Matteo Berrettini, numéro 9 de l’ATP et tête de série numéro 7, a rempli les pronostics en s’imposant en une heure et quarante-huit minutes par 6-4, 6-3 et 6-1 le joueur de tennis biélorusse Ilya Ivashka, numéro 79 de l’ATP, en huitièmes de finale à Wimbledon. Avec ce résultat, le joueur italien obtient la place pour les quarts de finale de Wimbledon.

Le Biélorusse a réussi à casser le service de son rival à une occasion, tandis que Berrettini, de son côté, l’a réussi à 6 reprises. De plus, le joueur italien a réalisé 53% au premier service, 3 doubles fautes et réalisé 72% des points de service, tandis que son adversaire a réalisé une efficacité de 58%, a commis 4 doubles fautes et a remporté 52% des points au service.

L’Italien sera mesuré en quarts de finale de la compétition avec le vainqueur du match entre le Canadien Félix Auger Aliassime et le joueur allemand Alexandre Zverev.

Le tournoi Londres (Masc. Individuel Wimbledon.) se déroule entre le 21 juin et le 12 juillet sur gazon extérieur. Au cours de cette compétition, un total de 238 joueurs de tennis s’affrontent. De tous les candidats, 128 au total atteignent la phase finale parmi ceux qui se qualifient directement, ceux qui parviennent à passer la phase de qualification précédente et les invités.