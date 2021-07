Le tennisman Matteo Berrettini se qualifie pour les demi-finales de Wimbledon

07/07/2021

Le 07/08/2021 à 07:15 CEST

Matteo Berrettini, italien, numéro 9 de l’ATP et tête de série numéro 7, a rempli les pronostics en remportant les quarts de finale de Wimbledon en 6-3, 5-7, 7-5 et 6-3 en trois heures et cinq minutes au joueur de tennis canadien Félix Auger Aliassime, numéro 19 de l’ATP et tête de série numéro 16. Avec ce résultat, on peut continuer à voir le vainqueur du match en demi-finale de Wimbledon.

Les statistiques montrent que Berrettini a réussi à casser le service de son adversaire 6 fois, obtenu 66% du premier service, commis 3 doubles fautes, réussissant à remporter 67% des points de service. Quant au Canadien, il a réussi à briser le service de son adversaire à 3 reprises, a obtenu une efficacité de 59 %, a commis 6 doubles fautes et a réussi à remporter 64 % de ses points de service.

Il ne reste plus qu’à attendre les demi-finales de la compétition, qui se termineront par la confrontation entre le joueur italien et le joueur polonais. Hubert Hurkacz, numéro 18 et tête de série numéro 14.

Le tournoi Masc. Individuel Wimbledon. Il se déroule sur gazon en plein air et au cours de celui-ci un total de 238 joueurs affrontent la phase finale et un total de 128 arrivent à la phase finale entre ceux classés directement, ceux qui ont gagné lors des tours précédents du tournoi et ceux qui viennent invités. De même, il se déroule du 21 juin au 12 juillet à Londres.