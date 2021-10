Le tennisman Matteo Berrettini s’est qualifié pour les quarts de finale du tournoi ATP 500 à Vienne

27/10/2021

Le 28/10/2021 à 8h45 CEST

Matteo Berrettini, italien, numéro 7 de l’ATP et tête de série numéro 3, a rempli les pronostics en s’imposant par 6 (5) -7 (7), 6-2 et 6-3 en deux heures et dix minutes pour Nikoloz Basilachvili, joueur de tennis géorgien, numéro 25 de l’ATP, en huitièmes de finale du tournoi ATP 500 de Vienne. Après ce résultat, nous verrons le vainqueur du match dans la prochaine phase du tournoi ATP 500 de Vienne, les quarts de finale.

Les données du match montrent que Berrettini a réussi à briser le service de son adversaire 3 fois, au premier service, il a eu une efficacité de 65%, il a commis une double faute et a obtenu 74% des points de service. Quant au joueur géorgien, il n’a jamais réussi à casser le service, a eu 65% de premier service, a commis 4 doubles fautes et a réussi à remporter 69% des points de service.

Après cette rencontre, auront lieu les quarts de finale où l’italien et le joueur espagnol s’affronteront. Carlos Alcaraz Garfia, numéro 42.

Le tournoi Vienne (ATP Vienne) se déroule du 23 au 31 octobre sur un court intérieur en dur. Pendant la compétition, 43 joueurs au total s’affrontent et 32 ​​au total arrivent à la phase finale.Les joueurs viennent directement des qualifications, les vainqueurs des phases pré-tournoi et les joueurs invités.