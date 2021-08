Le tennisman Maxime Cressy a battu Ruben Bemelmans lors du tour de qualification de l’US Open

27/08/2021

Le 28/08/2021 à 02:00 CEST

Le joueur américain Maxime Cressy, numéro 151 de l’ATP, remporté par 4-6, 6-2 et 7-5 en deux heures et trois minutes pour Ruben Bemelmans, joueur de tennis belge, numéro 224 de l’ATP, au tour de qualification de l’US Open. Après ce résultat, le vainqueur sera dans la prochaine phase de l’US Open.

Le tennisman belge a réussi à casser deux fois le service de son adversaire, tandis que l’Américain, de son côté, l’a fait 4 fois. De plus, le joueur américain a atteint une efficacité de 53% au premier service, a commis 14 doubles fautes et a pris 64% des points de service, tandis que son adversaire a réalisé un premier service de 64% et 8 doubles fautes, réalisant ainsi une victoire de 60% du service. points.

Le tournoi New York (US Open) comporte auparavant une phase de qualification au cours de laquelle les joueurs les moins bien classés s’affrontent pour entrer dans le tournoi officiel contre le reste des concurrents. Pour ce faire, ils doivent récolter le plus de points possible. 239 joueurs de tennis participent à cette étape spécifique. Sa dernière phase est composée de 111 finalistes parmi les classés directement, ceux qui parviennent à s’imposer dans les manches précédant le championnat et ceux qui sont invités. De plus, il se déroule entre le 24 août et le 12 septembre sur un court extérieur en dur.