Le tennisman Novak Djokovic arrache la place en demi-finale à Matteo Berrettini

09/09/2021

Le à 07:15 CEST

Le joueur serbe Novak Djokovic, numéro 1 de l’ATP et tête de série numéro 1, a rempli les pronostics en s’imposant par 5-7, 6-2, 6-2 et 6-3 en trois heures et vingt-sept minutes en italien Matteo Berrettini, numéro 8 de l’ATP et tête de série numéro 6, en quarts de finale de l’US Open. Après ce résultat, le vainqueur sera en demi-finale de l’US Open.

Les statistiques du match indiquent que Djokovic a réussi à casser le service de son adversaire 5 fois, a réalisé une efficacité de 62% au premier service, a commis 4 doubles fautes et a remporté 71% des points de service. Quant à Berrettini, il a réussi à casser le service de son adversaire à une occasion, a obtenu une efficacité de 62%, a commis 2 doubles fautes et a réussi à remporter 56% des points de service.

Le joueur de tennis serbe affrontera le joueur de tennis allemand en demi-finale de la compétition Alexandre Zverev, numéro 4 et tête de série numéro 4, demain vendredi à partir de 18h00, heure espagnole.

Le tournoi US Open Il se déroule sur un court en dur en plein air et au cours de celui-ci, un total de 237 joueurs de tennis y participent. Sa dernière phase est composée de 128 finalistes parmi ceux directement classés, ceux qui parviennent à s’imposer lors de la précédente phase de qualification et les joueurs invités. De plus, il se déroule entre le 24 août et le 12 septembre à New York.