Le tennisman Pablo Carreño-Busta, éliminé en huitièmes de finale à Roland-Garros

06/06/2021

Le à 20:31 CEST

Le joueur de tennis espagnol Pablo Carreño-Busta, numéro 12 de l’ATP et tête de série numéro 12, a été éliminé en huitièmes de finale à Roland-Garros après avoir perdu par 6-3, 6-2 et 7-5 en deux heures et neuf minutes contre le Grec Stefanos Tsitsipas, numéro 5 de l’ATP et tête de série numéro 5. Avec ce résultat, le joueur grec sera en quarts de finale de Roland-Garros.

Les statistiques montrent que le Grec a réussi à casser le service 5 fois à son adversaire, a eu une efficacité de 66% au premier service, n’a commis aucune double faute et a obtenu 69% des points de service. Quant au joueur espagnol, il a réussi à casser une fois le service de son adversaire, obtenu une efficacité de 73%, commis une double faute et réussi à remporter 57% de ses points de service.

En quarts de finale, le Grec jouera contre le vainqueur du match dans lequel le joueur chilien affrontera Christian garin et le joueur de tennis russe Daniel Medvedev.

La célébration du tournoi Paris (Roland-Garros Indiv. Masc.) se produit entre le 24 mai et le 13 juin sur argile extérieure. Dans cette compétition, un total de 238 joueurs de tennis sont présentés, dont 128 atteignent la phase finale parmi ceux qui se qualifient directement, ceux qui parviennent à passer la phase de qualification précédente et les invités.