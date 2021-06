Le tennisman Pablo Carreño-Busta est exclu de la trente-deuxième finale de Wimbledon

in

30/06/2021 à 16h00 CEST

Sam querrey, américain, numéro 54 de l’ATP, remporté en une heure et cinquante-cinq minutes par 7 (8) -6 (6), 6-4 et 7-5 à l’espagnol Pablo Carreño-Busta, numéro 13 de l’ATP et tête de série numéro 11, au soixante-quatrième de la finale de Wimbledon. Avec ce résultat, le joueur américain obtient la place pour la 30e finale de Wimbledon.

Le tennisman espagnol a réussi à casser le service de son adversaire à une occasion, tandis que Querrey, de son côté, l’a réussi à 3 reprises. De plus, le joueur américain a obtenu 64% au premier service, 9 doubles fautes et pris 74% des points de service, alors que l’efficacité de son rival était de 65%, il a commis une double faute et a obtenu 67% des points de service.

Le joueur américain sera mesuré dans les 30 derniers de la compétition avec le vainqueur du match dans lequel l’Australien affrontera James Duckworth et le joueur moldave Radu Albot.

Le tournoi Masc. Individuel Wimbledon. Il se déroule sur du gazon extérieur et un total de 238 joueurs y participent. Au total, ce sont 128 joueurs au total qui arrivent à la phase finale, dont ceux qui se qualifient directement, ceux qui ont gagné lors des tours précédents du tournoi et ceux qui sont invités. De même, il se déroule du 21 juin au 12 juillet à Londres.