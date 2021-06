Le tennisman Rafael Nadal prend la place de Diego Schwartzman en demi-finale

09/06/2021

Le à 19h00 CEST

Le joueur espagnol Raphael Nadal, numéro 3 de l’ATP et tête de série numéro 3, a rempli les pronostics en remportant les quarts de finale de Roland-Garros en deux heures et quarante-sept minutes par 6-3, 4-6, 6-4 et 6-0 le joueur de tennis argentin Diego Schwartzman, numéro 10 de l’ATP et tête de série numéro 10. Avec ce résultat, le joueur espagnol parvient à se qualifier pour les demi-finales à Roland-Garros.

Les données du match montrent que Nadal a réussi à casser le service 7 fois à son rival, a obtenu 67% au premier service, a commis 3 doubles fautes et a pris 71% des points de service. Quant à Schwartzman, il a réussi à casser le service de son adversaire 3 fois, son efficacité était de 63%, il a commis 3 doubles fautes et réalisé 54% des points de service.

Les Espagnols s’affronteront en demi-finale de la compétition avec le vainqueur du match entre le joueur serbe Novak Djokovic et le joueur de tennis italien Matteo Berrettini.

Dans le tournoi Paris (Roland-Garros Indiv. Masc.) un total de 238 joueurs participent, dont 128 atteignent la phase finale parmi ceux qui se qualifient directement, ceux qui ont réussi à gagner lors des tours précédents du championnat et les invités. De même, il est célébré entre le 24 mai et le 13 juin sur terre battue extérieure.