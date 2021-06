Le tennisman Rafael Nadal remporte les seizièmes de finale de Roland-Garros

05/06/21 à 18:31 CEST

Raphael Nadal, espagnol, numéro 3 de l’ATP et tête de série numéro 3, a rempli les pronostics en remportant les seizièmes de finale de Roland-Garros en deux heures et sept minutes par 6-3, 6-3 et 6-3 au joueur britannique Cameron Norrie, numéro 45 de l’ATP. Après ce résultat, le tennisman espagnol prend la place des huitièmes de finale à Roland-Garros.

Norrie a réussi à briser le service de son rival 2 fois, tandis que Nadal l’a réussi 6 fois. De plus, l’Espagnol a obtenu 63% au premier service, a commis 2 doubles fautes et a marqué 70% des points de service, tandis que son adversaire a obtenu une efficacité de 62%, a commis une double faute et a réussi à gagner 52% des points au service.

L’Espagnol sera mesuré en huitièmes de finale du championnat avec le joueur italien Jannik pécheur, numéro 19 et tête de série numéro 18.

La célébration du tournoi Paris (Roland-Garros Indiv. Masc.) se produit entre le 24 mai et le 13 juin sur argile extérieure. Dans cette compétition un total de 238 joueurs de tennis sont présentés, dont 128 vont à la finale parmi ceux classés directement, les vainqueurs des phases précédant le championnat et les invités.