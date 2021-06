Le tennisman Richard Gasquet parvient à se qualifier pour les 30e de finale aux dépens d’Hugo Gastón

01/06/2021

Le à 22:45 CEST

Richard Gasquet, Français, numéro 53 de l’ATP, remporté en soixante-quatrième de finale de Roland-Garros par 6-1, 6-4 et 6-2 en une heure et quarante minutes au joueur français Hugo Gaston, numéro 141 de l’ATP. Avec ce résultat, on peut continuer à voir le vainqueur du match dans la prochaine phase de Roland-Garros, la 30e de finale.

Pendant le match, le Français a réussi à casser le service de son adversaire 6 fois, a eu une efficacité de 60% au premier service, a commis 3 doubles fautes et a obtenu 77% des points de service. Quant au joueur de tennis français, il a réussi à casser une fois le service de son adversaire, réalisé 48% d’efficacité, commis 4 doubles fautes et remporté 51% des points de service.

Gasquet jouera dans les 30 finales de la compétition contre le vainqueur du match dans lequel les Espagnols affronteront Raphael Nadal et le joueur de tennis australien Alexei Popyrin.

Dans le tournoi リ (Roland-Garros Indiv. Masc.) 238 joueurs de tennis y participent. La phase finale est composée de 128 joueurs parmi ceux qui se qualifient directement, ceux qui ont réussi à s’imposer lors des tours précédents du tournoi et les joueurs invités. De plus, elle est célébrée du 24 mai au 13 juin sur terre battue en plein air.