Le tennisman Roberto Bautista Agut est éliminé en seizièmes de finale de l’US Open

09/04/2021

Le à 06:00 CEST

Le joueur de tennis espagnol Roberto Bautista Agut, numéro 21 de l’ATP et tête de série numéro 18, a été éliminé en huitièmes de finale de l’US Open après avoir perdu par 6-3, 6-4, 4-6, 3-6 et 6-3 en quatre heures contre le joueur canadien Félix Auger Aliassime, numéro 15 de l’ATP et tête de série numéro 12. Après ce résultat, nous continuerons à voir le vainqueur du match dans la prochaine phase de l’US Open, les huitièmes de finale.

Pendant le match, le joueur de tennis canadien a réussi à casser le service de son adversaire 4 fois, a obtenu 63% au premier service, a commis 8 doubles fautes et a remporté 68% des points de service. Quant au joueur espagnol, il a réussi à casser le service de son rival 3 fois et ses données d’efficacité sont de 65%, 3 doubles fautes et 62% de points obtenus au service.

Le championnat se poursuivra avec la confrontation Auger-Aliassime et le vainqueur du match entre la joueuse de tennis russe Andreï Roublev et l’américain Francis Tiafoe.

Ce championnat se déroule en New York entre le 24 août et le 12 septembre sur un court extérieur en dur. Au total, 237 joueurs de tennis participent au championnat. La phase finale est composée d’un total de 128 joueurs parmi ceux qui se qualifient directement, ceux qui parviennent à surmonter la phase précédente du tournoi et les invités.