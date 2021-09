Le tennisman Roberto Bautista Agut obtient la place des huitièmes de finale aux dépens d’Emil Ruusuvuori

01/09/2021

Le 09/02/2021 à 11h15 CEST

Roberto Bautista Agut, espagnol, numéro 21 de l’ATP et tête de série numéro 18, a rempli les pronostics en s’imposant en trente-deuxième finale de l’US Open en une heure et quarante-deux minutes par 6-1, 6-3 et 6-2 joueur de tennis finlandais Emil ruusuvuori, numéro 66 de l’ATP. Après ce résultat, le joueur sera en huitièmes de finale de l’US Open.

Les statistiques montrent que Bautista Agut a réussi à briser le service de son adversaire 8 fois, au premier service il a eu une efficacité de 72%, il a commis 2 doubles fautes et a réalisé 69% des points de service. Quant au joueur finlandais, il a réussi à casser deux fois le service de son adversaire et ses données d’efficacité sont de 62%, 4 doubles fautes et 45% de points obtenus au service.

Le joueur espagnol affrontera le Canadien en huitièmes de finale du tournoi Félix Auger Aliassime, numéro 15 et tête de série numéro 12, demain jeudi à partir de 17h00, heure espagnole.

Le tournoi US Open Il se déroule sur un court extérieur en dur et un total de 237 joueurs de tennis s’affrontent, dont 128 atteignent la phase finale parmi ceux directement classés, ceux qui ont vaincu les tours précédents du tournoi et les invités. De plus, sa célébration a lieu entre le 24 août et le 12 septembre à New York.