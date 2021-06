Le tennisman Roberto Bautista Agut, qualifié pour la 30e finale de Wimbledon

28/06/2021

Le 29/06/2021 à 02:45 CEST

Roberto Bautista Agut, l’espagnol, numéro 10 de l’ATP et tête de série numéro 8, a rempli les pronostics en s’imposant dans la soixante-quatrième finale de Wimbledon en trois heures et cinq minutes par 6-2, 3-6, 6-3 et 7 (7) -6 (4) à John Millman, joueur de tennis australien, numéro 43 de l’ATP. Après ce résultat, on continuera à voir le vainqueur du match en 30e de finale de Wimbledon.

Pendant le match, Bautista Agut a réussi à casser le service de son adversaire 5 fois, au premier service il a été efficace à 60%, a commis une double faute et a réalisé 65% des points de service. Quant à Millman, il a réussi à casser le service de son adversaire 3 fois, son efficacité était de 64%, il a commis une double faute et a réalisé 59% de ses points de service.

Lors des trente-deuxièmes de finale, Bautista Agut affrontera le Serbe Miomir Kecmanovic, numéro 49, mercredi prochain à partir de 12h00, heure espagnole.

Le tournoi Londres (Masc. Individuel Wimbledon.) se déroule entre le 21 juin et le 12 juillet sur gazon extérieur. Au total, 238 joueurs de tennis participent à cette compétition. Au total, 128 joueurs au total arrivent en phase finale, parmi ceux directement classés, ceux qui ont dépassé les tours précédents du championnat et les invités.