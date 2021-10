Le tennisman Roberto Bautista Agut remporte la place des quarts de finale aux dépens de Mackenzie McDonald

28/10/2021

Le 29/10/2021 à 03h15 CEST

Roberto Bautista Agut, espagnol, numéro 20 de l’ATP et tête de série numéro 3, a rempli les pronostics en s’imposant par 6-3 et 6-2 en une heure et vingt-trois minutes pour Mackenzie mcdonald, joueur de tennis américain, numéro 56 de l’ATP, en huitièmes de finale du tournoi ATP 250 de Saint-Pétersbourg. Après ce résultat, on verra le vainqueur du match en quarts de finale du tournoi ATP 250 à Saint-Pétersbourg.

McDonald n’a pu à aucun moment casser le service de son adversaire, alors que Bautista Agut l’a fait 3 fois. De même, le joueur espagnol a eu une efficacité de 65% au premier service, a commis une double faute et a obtenu 75% des points de service, tandis que son adversaire a eu un premier service de 71% et aucune double faute, réussissant à remporter les 55% de service. points.

Pendant les quarts de finale, nous aurons la confrontation de Bautista Agut et du Croate Marin cilic, numéro 35.

La célébration du tournoi Saint-Pétersbourg (ATP Saint-Pétersbourg) se déroule du 24 au 31 octobre sur un court intérieur en dur. Un total de 40 joueurs participent à cette compétition et un total de 28 entrent en phase finale.Les joueurs proviennent directement des classés, de ceux qui réussissent à passer la phase de qualification précédente et des joueurs invités.