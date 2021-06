Le tennisman Soon Woo Kwon, qualifié pour les 30e de finale de Roland-Garros

01/06/2021

Le 02/06/2021 à 08:30 CEST

Sud coréen Bientôtwoo kwon, numéro 91 de l’ATP, remporté par 7-5, 6-4, 2-6 et 7 (7) -6 (4) en trois heures et douze minutes au joueur de tennis sud-africain Kevin Anderson, numéro 100 de l’ATP, au soixante-quatrième tour de Roland-Garros. Avec ce résultat, on continuera à voir le vainqueur du match en 30e de finale de Roland-Garros.

Le joueur sud-africain a réussi à casser le service de son adversaire à 3 reprises, tandis que Kwon, de son côté, a également réussi 3 fois. De même, le joueur sud-coréen a obtenu 52% au premier service, 9 doubles fautes et a pris 66% des points de service, tandis que l’efficacité de son rival était de 61%, il a commis 3 doubles fautes et a obtenu 69% des points de service.

Dans la 30e finale, Kwon affrontera le joueur de tennis italien Andreas Seppi, numéro 98.

Le tournoi Roland-Garros Indiv. Masc. Il se déroule sur terre battue extérieure et au cours de celui-ci un total de 238 joueurs de tennis s'affrontent. La phase finale est composée de 128 joueurs parmi les classés directement, ceux qui parviennent à remporter la phase de qualification précédente et les invités. De même, sa célébration a lieu entre le 24 mai et le 13 juin à