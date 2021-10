le terme « extraterrestre » est péjoratif envers les extraterrestres

Demi Lovato dit qu’elle a repéré des extraterrestres 0:45

. – Demi Lovato se range du côté des extraterrestres.

La chanteuse et actrice qui s’identifie comme non binaire a une docuserie sur la plate-forme Peacock intitulée « Unidentified with Demi Lovato » dans laquelle elle explore ce qu’il peut y avoir au-delà de cette planète.

Dans une interview avec Pedestrian, Lovato a expliqué qu’elle ne croyait pas que des êtres d’une autre planète aient l’intention de nuire aux humains.

« Je pense vraiment que s’il y avait quelque chose qui voulait nous faire ça, cela serait déjà arrivé », a déclaré Lovato. « Mais je pense que nous devons arrêter de les appeler ‘extraterrestres’ parce que c’est un terme péjoratif pour quoi que ce soit. C’est pourquoi j’aime les appeler ET. »

Le mot « extraterrestre », lorsqu’il est utilisé en référence aux immigrants ou à ceux qui viennent d’autres pays, est devenu controversé et considéré comme déshumanisant par les partisans de l’immigration.

Lovato a déclaré à la publication que le but de la série est de « comprendre combien nous devons prendre soin de notre planète et combien nous devons apprendre pour élargir notre conscience ».

« Je pense que le monde devient un endroit plus ouvert », a ajouté la star. « Lentement mais sûrement, je pense que nous progressons. Et petit à petit, nous le faisons. Mais, vous savez, tout progrès est un progrès !

CNN a contacté les représentants de Lovato pour de plus amples commentaires.