Le terminal pétrolier de BP à l’arrêt alors que la rébellion d’extinction bloque le site de Hamble-le-Rice – VIDEO | UK | Nouvelles

L’un des militants de la rébellion d’extinction a retransmis en direct les efforts du groupe pour bloquer le terminal de Southampton. Les membres de la rébellion d’extinction se sont couchés sur le sol tout en lâchant deux flairs pendant la manifestation.

Extinction Rebellion South East UK a tweeté lors de la manifestation: “Les gouvernements mondiaux ont augmenté les subventions aux industries #FossilFuel et c’est comme d’habitude pour des entreprises comme @BP_UK & @ExxonMobil_UK.

“Les dirigeants du # G7 ont le pouvoir de changer cela. #StopFundingClimateChaos.”

Le groupe a ajouté: “#ExtinctionRebellion appelle @GOVUK à abandonner la stratégie de #MaximumEconomicRecovery pour le pétrole et le gaz, abandonner l’émission de nouvelles licences d’exploration et de production et #ActNow au # G7 pour éliminer progressivement #FossilFuels.

“En ce moment, nous sommes #DrowningInPromises.

«Nous n’avons plus besoin de #Greenwash.

“#Greenwash Alarm !! De nouvelles licences pétrolières et gazières de 20 ans @UKGOV avec MER – #MaximumEconomicRecovery – verrouillent le Royaume-Uni dans les futures émissions de carbone.

Il ne doit plus y avoir de développement #FossilFuel si nous voulons nous en tenir au #ParisAgreement @BorisJohnson #ActNow # G7 “

