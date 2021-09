Le terminal ultramoderne de Visvesvaraya d’Indian Railways à Bangalore sera la référence pour les futures gares

in

Le terminal Sir MV des chemins de fer indiens est comparable aux terminaux de l’aéroport.

Le terminal M Visvesvaraya à Bangalore sera de classe mondiale ! Dimanche, le ministre des Chemins de fer Ashwini Vaishnaw a déclaré que les installations et les équipements fournis pour améliorer la commodité et le confort des passagers au terminal M Visvesvaraya dans la ville de Bangalore établiront une référence pour les gares, qui seront développées dans tout le pays dans les prochains mois. futur. Le ministre de l’Union a apprécié l’équipe d’ingénieurs qui a conçu et exécuté ce projet de pointe, selon un rapport de la PTI. Le terminal M Visvesvaraya à Bengaluru est la première gare ferroviaire AC centralisée à Byappanahalli, selon des responsables des chemins de fer cités dans le rapport. Le terminal Sir MV des chemins de fer indiens est à égalité avec les terminaux de l’aéroport, ont en outre affirmé les responsables.

Selon les responsables des chemins de fer, la gare, qui est dotée de sept quais, a été conçue pour desservir quotidiennement 1 lakh de passagers ferroviaires. En outre, il dispose également de fonctionnalités conviviales telles que la signalisation en braille, des rampes d’accès au métro en dehors des ascenseurs et des escaliers mécaniques, ont-ils déclaré.

Selon le rapport, le ministre des chemins de fer de l’Union a également examiné les aspects opérationnels de la gare de triage, les équipements ainsi que les fonctionnalités innovantes fournies à la gare. Vaishnaw a discuté du potentiel de transport de colis à partir de ce terminal avec des hauts fonctionnaires de la zone ferroviaire du sud-ouest. Le ministre de l’Union a chargé les responsables de formuler des propositions afin de générer des revenus grâce à l’exploitation de services de trains spéciaux de colis pour le transport de produits blancs, de textiles, d’outils industriels ainsi que d’autres produits fabriqués dans ce domaine, ajoute le rapport.

La gare ferroviaire de Byappanahalli à Bengaluru est en train d’être transformée en une plaque tournante de classe mondiale par l’IRSDC. Une fois réaménagé, il comprendra de nombreuses fonctionnalités, notamment un nouveau hall avec des aires de restauration, des cafés, des kiosques, des restaurants, des zones d’attente, des magasins de détail, etc., des systèmes modernes d’information et d’affichage des passagers, des systèmes de sécurité incendie, des systèmes de sécurité, entre autres.

