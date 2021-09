in

09/09/2021

Le à 00:21 CEST

.

Aymeric Laporte a justifié les erreurs défensives commises par l’équipe espagnole contre le Kosovo en raison du mauvais état du terrain de jeu, déclarant que “c’était difficile à jouer” et s’est retrouvé avec l’importance d’une victoire (0-2) qui permet à l’Espagne de dépendre à nouveau D’elle-même.

« Heureux du résultat, ce fut un match très disputé jusqu’à la fin comme nous l’avions prévu. Le terrain était difficile à jouer, les conditions n’étaient pas optimales. Nous avons gagné et nous sommes optimistes pour l’avenir”, a-t-il déclaré sur Teledeporte.

“Nous voulions continuer à maintenir notre idée de jouer mais dans un domaine comme celui-ci, c’est difficile. Ils avaient des avances rapides, ils avaient leurs armes mais l’important c’est le résultat”, a-t-il ajouté.

Laporte a reconnu que la défaite en Suède avait blessé le groupe et a célébré qu’il était entre ses mains au cours des deux derniers jours, finissant par obtenir une place directe au Qatar.

“Nous voulions vraiment parce qu’après le match contre la Suède, nous étions un peu mouches parce que tu veux toujours gagner et d’autant plus que l’Espagne doit tout gagner. Nous sommes exigeants avec nous-mêmes et maintenant nous devons gagner ce qui reste pour être premier du groupe », a-t-il déclaré.

Reguilón : « Tout s’est bien passé »

La même plainte de Laporte l’a laissée Sergio Reguilon à son retour en équipe nationale, directement à la position de départ, après la blessure musculaire de José Luis Gayá et le malaise de Jordi Alba.

« Tout a tourné, nous sommes très heureux et maintenant nous dépendons de nous-mêmes pour atteindre l’objectif. C’était un rival qui se bat beaucoup, plus à la maison et avec son peuple. Le terrain était en mauvais état pour nous mais l’important c’est la victoire. Pour gagner, il faut toujours souffrir », a-t-il déclaré.