Le terrible départ de James Harden va au-delà du changement de règles de la NBA

Le spectre de l’absence prolongée de Kyrie Irving des Brooklyn Nets allait toujours faire peser un fardeau plus lourd sur la création de plans sur les épaules de James Harden. Au cours de la dernière décennie, il n’y a peut-être pas eu de joueur de la NBA mieux adapté pour le gérer.

Lorsque les Nets ont encaissé tous leurs actifs futurs pour sauver Harden des Houston Rockets quelques semaines après le début de la saison dernière, il était censé être la troisième superstar de Brooklyn et la dernière pièce d’une équipe qui avait le talent pour devenir une dynastie. Cela aurait dû être son nirvana de basket-ball: flanqué de deux des plus grands tireurs de tous les temps à Kevin Durant et Irving, ainsi que de l’un des meilleurs spécialistes du tir du jeu d’aujourd’hui à Joe Harris, Harden avait un océan d’espace pour déambuler dans la voie et faire quoi il fait le mieux. A savoir : générer des layups et des lancers francs pour lui-même, et des trois-points bien ouverts pour ses coéquipiers.

Harden a porté Brooklyn au classement de la Conférence Est la saison dernière tandis que Durant et Irving ont raté beaucoup de temps. Les Nets ont présenté l’offensive la plus efficace de l’histoire de la ligue, même avec leurs trois grands partageant à peine le terrain ensemble en saison régulière. Ce n’était pas exagéré de penser qu’une équipe des Nets en bonne santé avec Durant, Harden et Irving traverserait les séries éliminatoires en vue d’un championnat.

Malheureusement pour les Nets, ils n’étaient pas en bonne santé. Harden s’est blessé aux ischio-jambiers dans la première minute du premier match de la série du deuxième tour de Brooklyn contre les Milwaukee Bucks. Il reviendrait pour les trois derniers matchs de la série, mais il n’était clairement pas lui-même. Au moment où il est revenu, Irving était également blessé, et même la séquence historique de buts individuels de Durant n’a pas pu sauver la saison. Peut-être que cela aurait été différent si Durant avait porté des chaussures légèrement plus petites, mais ce n’était pas censé l’être.

Brooklyn est entré cette saison en tant que grand favori pour remporter le championnat. C’était avant qu’Irving ne se retire de l’action en refusant de prendre le vaccin Covid-19. Alors que l’absence d’Irving limitait à quel point Brooklyn pouvait être explosif, ils avaient encore suffisamment d’armes pour être considérés comme le favori même sans lui. C’est parce qu’on pouvait compter sur Harden pour réaliser la création de tirs offensifs comme il l’avait fait tout au long de sa carrière.

Au début de la nouvelle saison, il est clair que cela ne fonctionne pas encore. Les Nets ont perdu à domicile contre le Heat de Miami, 106-93, mercredi soir pour tomber à 2-3 cette saison. D’une manière ou d’une autre, Brooklyn a la troisième pire attaque de la NBA.

La principale raison du démarrage lent de Brooklyn, autre que l’absence d’Irving, a été le démarrage inhabituellement lent de Harden. Les chiffres de Harden sont brutaux pour ses normes au cours des cinq premiers matchs: il a une moyenne de 16,6 points, huit passes décisives et 4,6 revirements par match avec un tir réel dérisoire de 49,1%. Il fait également partie des leaders de la NBA en termes de revirements.

Harden ne parvient pas à marquer efficacement pour diverses raisons, mais il est facile de désigner son manque de lancers francs comme principal coupable. Harden est le générateur de lancers francs le plus fiable de la ligue depuis des années, mais cette saison, il n’atteint la ligne que trois fois par match. Pas plus tard que pour la saison 2019-2020, Harden tirait 11,8 tentatives de lancer franc par match.

Ce n’est pas exactement une coïncidence : la NBA a mis l’accent sur l’intersaison pour ne plus récompenser les joueurs offensifs qui se frayent un chemin dans les fautes. Harden a toujours été le plus grand enfant d’affiche pour ce type de production de lancers francs. Pendant une décennie, Harden a tenté un tir dès qu’il a trompé les défenseurs pour qu’ils atteignent le ballon lors de ses entraînements. Ajoutez un claquement de tête, et c’était presque à chaque fois deux lancers francs des officiels.

Les arbitres de la NBA ne donnent plus de lancers francs dans ces situations. Soudain, Harden ne reçoit plus les appels auxquels il est habitué et son efficacité offensive s’effondre en partie à cause de cela.

Harden est le plus gros contrevenant de la NBA lorsqu’il s’agit d’inciter les arbitres à appeler des fautes de tir. La ligue a changé ses règles, et maintenant Harden a perdu son efficacité. C’est facile, non ?

Bien sûr que non. Harden, à 32 ans, n’est presque certainement pas complètement lavé en ce moment. Son démarrage lent dépend de divers facteurs, et le changement de règle en fait partie. Le plus gros problème peut être les effets persistants de la blessure aux ischio-jambiers qu’il a subie lors des séries éliminatoires en juin.

Harden a parlé de ses problèmes de début de saison après la défaite contre Miami et a déclaré qu’il avait passé la majeure partie de son été à se remettre de sa blessure. Le temps que Harden passe habituellement au gymnase à trouver de nouvelles astuces absurdes pour dominer ses pairs a été remplacé par des exercices de renforcement ennuyeux avec sa jambe blessée.

James Harden : « Autant je veux revenir aux points 30s et 40s, je ne peux pas le faire. . C’était une cure de désintoxication. » – Matt Brooks (@MattBrooksNBA) 28 octobre 2021

James Harden: « Ma carrière, j’ai eu la chance de ne pas subir de chirurgie. Ce processus l’année dernière (gérer les blessures) était vraiment épuisant … Je m’y remets enfin lentement. Tu dois continuer à te battre pour cela, et je le ferai. » – Matt Brooks (@MattBrooksNBA) 28 octobre 2021

Harden a été l’une des superstars les plus durables du jeu depuis qu’il a commencé son ascension à Houston. Il a maintenant 32 ans. Il a essentiellement auto-saboté le début de la saison dernière comme moyen de sortir de Houston, se présentant manifestement hors de forme et désintéressé. Il a finalement retrouvé la forme et a été excellent pour les Nets avant la blessure en séries éliminatoires. La blessure l’a touché tout au long de l’intersaison alors qu’il peaufinait normalement son jeu.

Les changements de règles jouent également un rôle. L’efficacité offensive est en baisse dans toute la ligue pour commencer cette saison, et Harden n’est pas le seul joueur à s’adapter à la façon dont le jeu est maintenant appelé. La plupart pensent qu’il s’agit d’un changement positif de la part de la NBA pour créer moins de lancers francs et un meilleur déroulement du jeu, mais les joueurs qui étaient habitués à ce que les choses soient appelées d’une certaine manière depuis si longtemps auront besoin d’un peu de temps pour se recalibrer. Harden n’est pas différent.

Harden cherche toujours à retrouver son explosivité. Il n’époussette pas les défenseurs du dribble aussi régulièrement qu’il le fait d’habitude. Il n’obtient pas non plus autant de portance autour du panier. Ajoutez à cela ses vieux trucs de chasse infects qui ne fonctionnent plus, et ce fut un début de saison difficile.

N’appelez pas Harden lavé pour le moment. C’est vraiment l’un des plus grands buteurs de l’histoire de la ligue. Peu de joueurs ont été aussi créatifs avec le ballon en main. Harden le comprendra probablement comme il le fait toujours. Cela ne se produit tout simplement pas immédiatement, en grande partie à cause de sa blessure persistante aux ischio-jambiers de l’année dernière.

Harden deviendra en meilleure santé au fil de la saison et il s’adaptera à la façon dont le match est appelé. Il y a une chance qu’Irving revienne sur le terrain cette saison aussi si New York change ses lois sur la vaccination. C’est certainement un début difficile pour Brooklyn, mais il reste trop de saison pour radier Harden ou les Nets en ce moment.