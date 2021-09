Le terrifiant test de missile de la Corée du Nord envoie Biden en mode panique alors que les craintes nucléaires montent | Monde | Nouvelles

L’agence de presse centrale coréenne officielle de la Corée du Nord (KNCA) a décrit les missiles comme “une arme stratégique de grande importance” qui avait parcouru 1 500 km (930 miles) avant de toucher leurs cibles et de tomber dans les eaux territoriales du pays lors des tests de samedi et dimanche. Et Sung Kim, l’envoyé spécial des États-Unis pour la Corée du Nord, a par la suite admis son inquiétude, déclarant : « Les récents développements en RPDC rappellent l’importance d’une communication et d’une coopération étroites entre les trois pays.

Les trois pays discutent des moyens de rompre une impasse avec la Corée du Nord au sujet de ses programmes d’armes nucléaires et de missiles balistiques, qui ont entraîné des sanctions internationales.

Lors d’une rencontre avec son homologue japonais Takehiro Funakoshi et son homologue sud-coréen Noh Kyu-duk, Sung Kim a insisté sur le fait que Washington était ouvert à la diplomatie pour régler les problèmes de la Corée du Nord.

La Maison Blanche a déclaré que les États-Unis étaient toujours prêts à s’engager avec Pyongyang malgré le dernier test, mais l’administration du président américain Joe Biden n’a jusqu’à présent montré aucune volonté d’assouplir les sanctions.

Pyongyang a déclaré ne détecter aucun signe de changement de politique de la part des États-Unis, citant des sanctions en cours ainsi que des exercices militaires conjoints avec la Corée du Sud, qu’il pense être prêt à une attaque.

Alors que Washington est un proche allié militaire et économique du Japon et de la Corée du Sud, les liens entre les voisins asiatiques ont souvent été tendus sur des questions telles que les conflits de souveraineté, l’occupation de la péninsule coréenne par le Japon en 1910-1945 et leur histoire en temps de guerre.

Les missiles de croisière nord-coréens suscitent généralement moins d’intérêt que les missiles balistiques car ils ne sont pas explicitement interdits par les résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies.

Le commandement indo-pacifique de l’armée américaine (INDOPACOM) a déclaré que l’activité mettait en évidence la “concentration continue de la Corée du Nord sur le développement de son programme militaire et les menaces qu’il fait peser sur ses voisins et la communauté internationale”.

S’exprimant devant les Nations Unies à New York, le porte-parole américain Stéphane Dujarric a déclaré aux journalistes : Péninsule.”

Le test intervient quelques semaines seulement après que l’Association internationale de l’énergie atomique (AIEA) a déclaré que la Corée du Nord semblait avoir redémarré son réacteur nucléaire dans son installation de Yongbyon, qui est largement soupçonnée d’avoir produit du plutonium pour les armes nucléaires, décrivant le développement comme “profondément troublant”.

L’eurodéputé néerlandais Michiel Hoogeveen, qui représente JA21 au Parlement européen, était également préoccupé,

Il a déclaré à Express.co.uk : « Cela montre que les politiques de rapprochement de Trump appartiennent désormais au passé.

« Lors des négociations entre la Corée du Nord et l’administration Trump à Hanoï, Yongbyon – le cœur du programme nucléaire de la NK – était un obstacle.

Il a ajouté : « La politique nord-coréenne de Trump était loin d’être parfaite (comme nous l’avons vu dans les lettres personnelles de Kim-Trump récemment publiées).

«Mais au moins il y avait la perspective de négociations futures, et les Nord-Coréens ont maintenu leur moratoire sur les essais nucléaires et ICBM. Avec Biden, nous ne sommes plus sûrs.

M. Hoogeveen a averti : « Je pense que non seulement le redémarrage du réacteur nucléaire est une évolution inquiétante, mais que toute la situation dans la péninsule coréenne se détériore depuis que Biden a pris ses fonctions.

« Le redémarrage de Yongbyon, les exercices militaires et le manque de dialogue peuvent contribuer à une situation telle qu’on l’a vu en 2017. Augmenter le risque d’escalades militaires (accidentelles) ».

Une série d’essais de missiles nord-coréens en 2017 a considérablement augmenté les tensions, tandis que les estimations de l’arsenal nucléaire actuel du pays varient entre 15 et 60 armes, dont probablement des bombes à hydrogène.