Le Territoire du Nord australien va encore plus loin, Unvaxxed est désormais exclu de la société

Nous avons déjà discuté de ce type. [HERE and HERE and HERE]. Le ministre en chef du Territoire du Nord, Michael Gunner, est un petit homme qui parle vite et dont le tempérament est notoirement intempestif, qui ne tolère aucune critique de ses tendances totalitaires. Gunner a promis d’être aussi brutal que nécessaire pour arrêter la propagation du COVID dans la région. Il n’acceptera aucune dissidence vocale à ses mandats de la part des citoyens de l’État. Tous les citoyens hésitants à se faire vacciner sont considérés comme des ennemis de l’État et sont désormais passibles d’arrestation s’ils expriment une objection.

Aujourd’hui, Gunner a annoncé qu’en raison d’Omicron, il allait encore plus loin dans le concept de verrouillage. À compter de 13 heures aujourd’hui, toute personne non vaccinée est, par décret, désignée comme exclue de la société civile de la région. Sans préavis, et avec effet presque immédiat, les citoyens non vaccinés du Territoire du Nord doivent rester confinés chez eux et ne sont pas autorisés à travailler.

Lundi à 13h, le lock-out sera levé ; cependant, un processus de passeport vaccinal obligatoire sera pleinement mis en œuvre sur le territoire, et les personnes non vaccinées continueront d’être exclues de toutes les entreprises, opérations et services non essentiels de la société. REGARDEZ (invité):

C’est le gars qui a mis en place les camps de confinement de quarantaine, et a déclaré que les personnes qui s’y trouvaient se portaient volontaires pour être détenues. Quelques jours plus tard, trois hommes autochtones, tous testés négatifs pour le virus, ont escaladé la clôture et se sont échappés du « centre de détention ». {RAPPEL ICI}. L’armée et la police ont ensuite été activées pour mener une chasse à l’homme, ont fermé les routes, mis en place des points de contrôle où les véhicules ont été fouillés et ont utilisé des hélicoptères avec du personnel qualifié pour chasser les évadés. C’est la référence pour la façon dont ce type roule.

(Ciel Nouvelles) – […] « Si vous n’êtes pas complètement vaxxé, restez à la maison. Vous courez un plus grand risque d’attraper COVID, de tomber malade et d’avoir besoin de soins hospitaliers », a déclaré M. Gunner. « Les complètement vaccinés peuvent continuer comme avant. Pour les personnes non vaccinées, les règles de confinement s’appliqueront à toute personne âgée de 16 ans et plus.

Le lock-out prendra fin lundi à midi et un système de laissez-passer pour les vaccins sera mis en place. (lien)

