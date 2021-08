Le terrorisme frappe un sanctuaire mondial de la biodiversité en Afrique

14/08/2021 à 8h06 CEST

Le complexe qui intègre les parcs du W, de l’Arly et de la Pendjari, au Bénin, au Burkina Faso et au Niger, abrite la plus grande population d’éléphants d’Afrique de l’Ouest et des spécimens de la plupart des grands mammifères typiques du continent. Il abrite également la seule population viable de lions de la région et est l’un des derniers refuges pour le guépard. Mais L’UNESCO a proposé d’inscrire ce sanctuaire mondial de la biodiversité sur la Liste du patrimoine mondial en péril par la présence de groupes terroristes armés.

La situation est dramatique. Le personnel qui gérait les parcs W et Arly a été contraint de quitter la zone pour la menace terroriste dans la région du Sahel (zone de transition entre le désert du Sahara et la savane soudanaise, s’étendant de l’Atlantique à la mer Rouge). Les deux parcs nationaux ont été laissés sans protection, ce qui a conduit à la augmentation des activités illégales.

L’Unesco a souligné le “valeur universelle exceptionnelle& rdquor; du complexe W-Arly-Pendjari, avec des types de végétation comprenant des prairies, des arbustes, des savanes boisées, des forêts ouvertes et de vastes galeries et forêts riveraines, ainsi que la rare forêt semi-décidue de Bondjagou au sein de la Pendjari.

Il comprend également le plus grand et le plus important continuum d’écosystèmes terrestres, semi-aquatiques et aquatiques de la ceinture de savane ouest-africaine. Il couvre plus de 1,7 million d’hectares et est un refuge d’espèces disparues ailleurs en Afrique de l’Ouest ou ils sont très menacés.

W-Arly-Pendjari est une mosaïque contiguë de neuf aires protégées, situées dans le bassin de la Volta, où le flux et le reflux de l’eau, avec une alternance de saisons sèches et humides, créent une riche variété de communautés végétales et de faune associée.

Un habitat crucial pour la survie des grands mammifères

Le complexe W-Arly-Pendjari est particulièrement crucial pour la conservation des dernières populations saines de mammifères appartenant aux domaines sahéliens et soudanais. Sa population d’éléphants est la plus grande et la plus écologiquement sûre d’Afrique de l’Ouest: représente 85 % de celles existant dans la savane de la région.

Fournit un habitat indispensable à la survie de la plupart des espèces de grands mammifères typiques de la régioncomme le lamantin africain, le léopard, le chien sauvage d’Afrique ou l’antilope Topi. Il abrite également la seule population de guépards d’Afrique de l’Ouest et la seule population de lions viable de la région.

Selon l’Unesco, le complexe W-Arly-Pendjari est suffisamment grand pour permettre « une fonction écologique sans entrave & rdquor ;. L’intégrité globale du système est nettement meilleure que celle du reste des aires protégées d’Afrique de l’Ouest, car « beaucoup d’entre elles ont subi une dégradation importante par les pressions anthropiques& rdquor ;.

Le Parc National du W et le Parc Régional Arly-Pendjari sont reliés par quatre réserves de chasse, qui permettent la libre circulation des animaux.

La chasse est jusqu’à présent gérée de manière durable et, selon l’Unesco, « ne semble pas avoir d’impact négatif sur la valeur universelle exceptionnelle du bien dans son ensemble & rdquor ;. Les réserves, en effet, comprennent des systèmes naturels et des habitats qui sont considérés comme d’une qualité similaire à celle des parcs nationaux.

Il y a aussi une « zone tampon & rdquor; du complexe W-Arly-Pendjari, composé de zones avec différents statuts de protection (réserves de chasse, réserves de faune et zones tampons spéciales légalement désignées) établies par les lois nationales. Il couvre une superficie de 1,1 million d’hectares et est conçu pour atténuer les impacts des activités humaines environnantes.

Terrorisme, braconnage et pâturage illégal, principales menaces

Le principales menacesEn plus du terrorisme, ils sont le braconnage, le pâturage illégal, l’empiètement sur les terres agricoles et l’exploitation aurifère. L’Unesco exhorte les autorités à prendre « des mesures adéquates pour faire face à ces menaces, notamment en travaillant en étroite collaboration avec les secteurs agricoles, pour réglementer, inciter et sensibiliser les communautés environnantes du bien ».

Il y a un système de gouvernance transfrontalière viable dans le cadre d’un accord de gestion tripartite (désormais quadripartite avec l’intégration du Togo). Cependant, “des efforts continus sont nécessaires pour améliorer les niveaux de coopération transnationale”, prévient l’Unesco.

« Une attention continue est nécessaire pour s’assurer que l’application traditionnelle du feu (les incendies causés par l’homme sont enregistrés depuis 50 000 ans) continue de respecter la valeur universelle exceptionnelle du complexe, en particulier sous l’influence de changement climatique& rdquor;, souligne l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture.

L’Unesco exhorte les États qui apportent des terres au complexe W-Arly-Pendjari à travailler en coopération avec l’Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA) pour « planifier, surveiller et agir pour que le mouvements de transhumance que le bien et ses zones tampons n’ont pas d’impact négatif sur la valeur universelle exceptionnelle & rdquor ;.

Il faut aussi, selon l’UNESCO, maintenir un financement adéquat à long terme pour W-Arly-Pendjari, inscrit sur la Liste du patrimoine mondial. « Il est essentiel que la Fondation Savannah pour l’Afrique de l’Ouest (fonds de dotation créé en 2012) devienne une source de financement pour l’ensemble du complexe et continue de recevoir un soutien et de se développer », ajoute l’Unesco.

