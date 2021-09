Le terrorisme, les talibans et l’Iran, le trafic de drogue seront discutés à l’OCS le 17 septembre

in

Il s’agit de la première réunion de l’OCS à avoir lieu en format hybride et pour l’Inde, c’est la quatrième fois qu’elle y participe en tant que membre à part entière. (fichier image)

Le ministre des Affaires étrangères, le Dr S Jaishankar, représentera l’Inde à la 21e réunion du Conseil des chefs d’État de l’Organisation de coopération de Shanghai (OCS) à Douchanbé, au Tadjikistan.

La réunion qui se déroule au format hybride a lieu le 17 septembre 2021 et sera présidée par le président du Tadjikistan Emomali Rahmon.

Selon la déclaration du ministère des Affaires étrangères (MEA), le Premier ministre Narendra Modi, qui dirige la délégation indienne, s’adressera virtuellement à la session plénière du Sommet. L’Inde sera représentée en personne par le Dr S Jaishankar au sommet de Douchanbé.

Dans un communiqué officiel publié par le MEA, l’ordre du jour de la réunion de l’OCS de vendredi va se concentrer sur les questions d’importance régionale et internationale.

Également à l’ordre du jour, le bilan des activités de l’organisation sur deux décennies, qui célèbre cette année son 20e anniversaire. Les membres vont également parler de la future coopération entre les pays membres.

Selon des sources, « la réunion a lieu à un moment où les talibans ont déjà annoncé leur gouvernement intérimaire dans l’Afghanistan déchiré par la guerre. Outre l’Inde qui craint l’augmentation du trafic de drogue et l’utilisation de l’Afghanistan par des terroristes pour attaquer l’Inde, des pays comme l’Iran, des pays d’Asie centrale et la Russie ont également les mêmes préoccupations, notamment la radicalisation. Toutes ces inquiétudes vont être soulevées lors du Conseil des chefs d’Etat réuni vendredi. L’Iran a déjà publiquement exprimé son mécontentement face au nouveau régime taliban en Afghanistan.

L’Iran a également demandé l’adhésion à l’OCS, ce qui sera discuté lors de la réunion.

La question de l’adhésion de l’Iran à l’OCS sera également discutée par les États membres.

« L’Iran était l’un des six principaux pays avec le Pakistan, la Turquie, le Qatar, la Russie et la Chine qui ont salué la formation d’une dispense dirigée par les talibans en Afghanistan. Cependant, son bonheur a été de courte durée lorsque les talibans ont annoncé un gouvernement qui a ignoré les intérêts iraniens en installant une dispense sunnite complète ignorant les revendications de la minorité chiite. Irrité par le développement, l’Iran a dénoncé le développement et a appelé à un gouvernement exclusif », a déclaré le général de division NK Bhatia (retraité).

Qui tous seront présents ?

Les dirigeants du Secrétaire général de l’OCS, des États membres, du Directeur exécutif de la Structure régionale antiterroriste de l’OCS (RATS), des États observateurs,. Et, le président du Turkménistan et d’autres invités.

Iran et talibans : pourquoi tout ne va pas bien

Partageant ses réflexions avec Financial Express Online, le général de division NK Bhatia a déclaré : « La relation entre l’Iran et les talibans peut être décrite au mieux comme ténue. La cause profonde des différences entre les deux est l’idéologie opposée de l’Islam.

Historiquement, le massacre systématique de milliers de Hazaras en 1998 par les talibans et le meurtre de neuf diplomates iraniens au cours de la même période est un sombre rappel du passé sanglant des talibans contre les chiites et reste un point sensible pour tout régime iranien avant qu’il ne fasse des affaires avec les talibans. “

« De même pour les talibans, le soutien de l’Iran à l’ancienne Alliance du Nord avec les États-Unis, l’Inde et d’autres pays, conduisant à son éviction du pouvoir en 2001, rappellerait à la force de regarder l’Iran avec méfiance.

Cependant, malgré la division sectaire et les problèmes d’héritage entre l’Iran et les talibans, les deux ont développé une bonhomie en raison de leur haine commune contre les États-Unis au cours des deux dernières décennies », explique le vétéran de l’armée indienne.

Selon le général de division Bhatia, « L’ouverture d’un bureau politique des talibans à Doha en 2012 a permis aux deux parties de renouer le dialogue alors que les talibans semblaient sortir de l’ombre de l’Arabie saoudite, la bête noire de l’Iran. Compte tenu des intérêts de l’Iran dans l’Afghanistan voisin et de son empressement à s’engager avec les talibans, c’était l’occasion d’oublier les vieilles rivalités.

Le fait que le mollah Mansour, chef des talibans, ait été tué en mai 2016 après sa traversée de l’Iran au Pakistan a révélé que les relations entre les deux parties s’étaient améliorées. Par la suite, comme on le sait, les talibans se sont constamment engagés avec l’Iran au cours de leurs pourparlers en cours avec les États-Unis menant à l’accord de paix.

« La principale préoccupation de l’Iran a été le nombre croissant de réfugiés en Iran et la montée de la province de l’État islamique du Khorasan (ISKP) en Afghanistan. Ayant vaincu les cadres de l’État islamique en Syrie grâce à ses mandataires chiites, issus principalement des brigades Zeinabiyoun et Fatemiyoun composées principalement de chiites Hazara recrutés dans l’ouest de l’Afghanistan et sous la tutelle des gardiens de la révolution iraniens, ce n’est qu’une question de temps avant qu’ils ne soient repositionnés dans l’est de l’Iran pour renforcer ses frontières pour faire face à la menace de l’ISKP émanant d’Afghanistan », explique-t-il.

