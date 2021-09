Le terroriste de droite de Finsbury Park est «vulnérable» après qu’une attaque en prison l’a aveuglé d’un œil | Royaume-Uni | Nouvelles

Darren Osborne a été emprisonné à vie après avoir conduit une camionnette de location dans une foule près de la mosquée de Finsbury Park à Londres, tuant un homme et en blessant neuf autres. Alors qu’il purgeait sa peine minimale de 43 ans pour le crime, Osborne a été attaqué par un codétenu et meurtrier condamné Patrick Chandler au HMP Full Sutton, selon un tribunal.

Chandler a lancé son attaque “non provoquée” contre l’extrémiste de 47 ans sur le terrain de sport de la prison de haute sécurité le 7 août de l’année dernière, rapporte HullLive.

À l’aide d’une lame de fortune fabriquée à partir d’un outil en bois, Chandler a poignardé à plusieurs reprises Osborne à la tête, au bras et au torse à la prison, près de York.

Il a utilisé une telle force que l’arme s’est cassée dans sa main, laissant une partie incrustée dans le front d’Osborne.

Hull Crown Court a appris comment Chandler, 48 ans, purgeait une peine pour meurtre et tentative de meurtre au moment de l’attaque.

Elle a déclaré au tribunal qu’elle reconnaissait qu’il risquait déjà un long séjour en prison, mais que sans autre punition pour l’infraction de l’été dernier, il n’aurait « aucune motivation pour ne pas continuer à se comporter de cette façon ».

Elle a ajouté: “Vous ruminez clairement les torts perçus, puis vous prenez une décision calculée d’agir violemment, ce qui vous rend très dangereux.”

L’accusation a déclaré au tribunal que l’attaque de Chandler avait laissé à l’extrême droite Osborne des dommages « importants » et « permanents » à l’œil.

Cela lui a également laissé des lésions tissulaires permanentes au bras.

“Il est compréhensible qu’il ait été affecté – mentalement et négativement – par votre attaque, et se sent plus vulnérable à cause de cela”, a déclaré le juge.

Chandler, de Full Sutton, a plaidé coupable d’avoir infligé des lésions corporelles graves et d’avoir eu un instrument aiguisé en prison lors d’une audience antérieure.

Son infraction a été considérée comme la catégorie la plus grave en raison de la nature préméditée et de l’étendue des blessures d’Osborne, ce qui signifie qu’une autre peine à perpétuité était sur les cartes.

Mais Kevin Blount, défendant Chandler, a déclaré au tribunal qu’une nouvelle condamnation à perpétuité derrière les barreaux effacerait « toute lueur d’espoir » qu’il avait d’être un homme libre.

Osborne, originaire du sud du Pays de Galles, s’est radicalisé après avoir lu l’idéologie d’extrême droite en ligne – y compris par le fondateur de l’EDL Tommy Robison et Britain First.

En février 2018, il a été condamné à des peines de prison à vie pour le meurtre de Makram Ali et les tentatives de meurtre de nombreux autres.