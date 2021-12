Le Tesla Cyberquad est un quad électrique pour enfants qui ne coûte que près de 2 000 € | La technologie

La société d’Elon Musk vend des quads futuristes pour enfants qui promettent d’être le cadeau le plus demandé ce Noël où offrir une console est impossible. Le mauvais? Le prix.

Dernièrement chez Tesla, des produits un peu éloignés de ce qui est habituellement considéré comme son activité économique elle-même n’ont cessé d’émerger.

Comme vous vous en souvenez peut-être, ils ont commencé à vendre de la tequila en forme d’éclair (à cause de son logo), ils ont également vendu des sifflets (à 50 dollars, bien sûr) et, apparemment, ils ont maintenant décidé qu’il était temps de conquérir l’entreprise des enfants.

Et c’est que le dernier article paru dans la boutique de souvenirs est un peu plus gros que les précédents, mais c’est aussi vrai qu’il est plus abordable qu’une voiture Tesla.

Bien sûr, on parle du Cyberquad pour enfants, un véhicule qui déjà Il est disponible pour les clients américains et est au prix de 1 900 $.

Le Cyberquad pour les enfants est recommandé pour les enfants à partir de 8 ans et convient à ceux qui pèsent moins de 68 kilos. Le véhicule est livré avec trois réglages de vitesse : 8 km/h ou 16 km/h. La troisième option est la marche arrière, qui ne dépasse pas 8 km/h.

Comme les voitures Tesla, le Cyberquad pour enfants fonctionne avec une batterie qui prend jusqu’à 5 heures pour se recharger complètement. La durée de vie de la batterie dépend de l’utilisation du véhicule, mais Tesla estime qu’elle a une autonomie de 15 miles.

Les variables qui peuvent affecter la durée de vie de la batterie sont le poids du conducteur, le terrain sur lequel il se déplace et la vitesse à laquelle il roule, comme c’est toujours le cas avec ces véhicules.

Les quatre roues motrices sont construites avec un châssis entièrement en acier, il est doté d’un siège rembourré, d’une suspension réglable, de freins à disque arrière et d’une barre lumineuse à LED de style cyberpunk qui est particulièrement utile dans des conditions de faible luminosité.

Tesla dit que les commandes seront expédiées dans deux à quatre semaines, donc si vous habitez aux États-Unis et que vous le voulez pour les Trois Sages, je pense que vous arrivez à l’heure.