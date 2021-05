Le test à domicile de Mylab pour Covid-19 donnera un résultat en 15 minutes

CoviSelf aidera à réduire le fardeau des tests sur les laboratoires de diagnostic et le temps nécessaire pour détecter les infections Covid-19, a déclaré Hasmukh Rawal, fondateur et directeur général de Mylab Discovery Solutions.

Le premier kit de test Covid-19 auto-utilisé en Inde de Mylab Discovery Solutions, qui permettra aux gens d’effectuer des tests à domicile et de fournir des résultats en 15 minutes, a été approuvé par le Conseil indien pour la recherche médicale (ICMR).

Le test rapide d’antigène (RAT), CoviSelf, peut être utilisé par des personnes symptomatiques et des contacts immédiats de cas positifs confirmés en laboratoire. Le test peut être acheté sans ordonnance en vente libre dans les pharmacies locales et en ligne.

Ces tests à domicile sont disponibles aux États-Unis, en Europe et en Australie pour 15 $ à 25 $ par kit. Au prix de Rs 250, le kit de test Mylab coûte une fraction du coût pour le rendre abordable et accessible.

Le pouvoir des tests est désormais entre les mains de personnes qui sauront si elles sont infectées dans un court laps de temps et prendront des précautions pour éviter la transmission, a-t-il déclaré. Le risque élevé d’exposition au virus, soit en raison du retard des tests, soit de l’obtention des rapports de test après trois à quatre jours, peut être évité, a-t-il déclaré.

Mylab travaillait depuis six mois au développement local de la technologie. Outre le coût, le défi pour Mylab était de rendre le produit simple à utiliser, sans erreur, facile à éliminer et à garantir la sécurité, a déclaré Rawal.

L’écouvillon nasal contenant le virus doit être éliminé. Un tube prérempli dans le kit contient une solution qui tue le virus et ne provoque aucune propagation ou contamination.

Les kits sont livrés avec un identifiant unique qui doit être lié à une application mobile, qui fournira un résultat de test positif ou négatif au patient. Les utilisateurs doivent cliquer sur une image de la bandelette de test après avoir terminé la procédure de test à l’aide de l’application. Ces données sont capturées et connectées au portail de test ICMR Covid-19, où les données seront stockées. Cela permet aux régulateurs une traçabilité et un suivi faciles des cas positifs Covid-19.

Mylab Discovery avait lancé le premier test RT-PCR du pays il y a un an, puis développé son propre kit de test RAT. Il ajoute maintenant le kit de test domestique à son portefeuille. Mylab dispose d’une équipe de 125 personnes avec l’ensemble de la R&D et du développement de produits réalisés en interne. La société a actuellement la capacité de faire 70 tests lakh par semaine dans son usine de Lonavala, près de Pune, et prévoit de l’augmenter à un crore de tests par semaine dans les deux semaines. La société commencera à expédier les tests dans quelques jours.

Le kit de test de l’antigène CoviSelf Covid-19 comprend un tube d’extraction prérempli, un écouvillon nasal stérile, une carte de test, un sac pour risque biologique et un manuel d’instructions. Si la ligne de contrôle C et la ligne de test T apparaissent dans la cartouche, cela indique la présence d’un nouvel antigène de coronavirus et un résultat positif est confirmé. Si seule la ligne de contrôle C apparaît mais que la ligne de test T n’apparaît pas, cela indique que le nouvel antigène de coronavirus n’a pas été détecté et que le résultat est négatif. Cela prend généralement entre 15 et 20 minutes pour confirmer le résultat négatif.

Rawal a reconnu qu’un test moléculaire (RT-PCR) détecte mieux le matériel génétique du virus et est beaucoup plus sensible que le test antigénique. Mais un résultat positif du RAT était très précis, a-t-il déclaré.

L’ICMR suggère que toutes les personnes symptomatiques dont le test est négatif à l’aide d’un RAT devraient se faire tester immédiatement à l’aide d’un test RT-PCR, car RAT est susceptible de manquer quelques cas positifs avec une faible charge virale.

