Le test ABC du PRO Act tuera les emplois de pigiste – bien sûr, Biden l’aime – RedState

Si vous vivez dans un État avec des politiciens poubelles, tenez ma bière. En Californie, nous infectons la nation avec des gens comme Nancy Pelosi, Adam Schiff et Eric Swalwell, laboureur de pots de miel. Au niveau de l’État, nous avons Lorena Gonzalez. Gonzalez est un hacker des syndicats et des assemblées d’État. Elle est confrontée à une allégation d’éthique que ma copine Jennifer Oliver O’Connell a couverte.

Gonzalez est responsable de l’abomination cumulable connue sous le nom d’AB5. AB5 était un cadeau aux syndicats. Il a pratiquement interdit tout travail indépendant, à quelques exceptions près. Il a été conçu pour forcer les indépendants à travailler sur W2 alors qu’ils n’avaient aucune envie d’être l’employé de quelqu’un. Joe Biden aime AB5

AB5 a dévasté l’économie des pigistes et mis des centaines de milliers, voire des millions de pigistes sur la touche. J’étais l’un des leurs.

En 2020, j’étais dessinateur sportif pour le LA Times. AB5 était devenu opérationnel cette année-là. Le projet de loi prévoyait des exceptions pour les entrepreneurs indépendants privilégiés, comme les avocats, mais mon autre activité indépendante de dessinateur de presse ne figurait pas sur la liste des statuts privilégiés. AB5 a fixé une limite de soumission arbitraire et idiote de 35. D’où vient « 35 » ? C’était un numéro que Gonzalez avait choisi de nulle part. C’est ainsi qu’elle légifère. Quand elle ne marche pas avec des voyous syndicaux, elle lance des fléchettes sur un jeu de fléchettes pour décider du sort des pigistes.

J’ai été mis à l’écart pendant que Gonzalez et ses responsables syndicaux écrivaient un autre projet de loi pour «réparer» les énormes problèmes avec AB5. C’est comme réparer le monstre déchaîné de Frankenstein avec un Tylenol. Cela m’a aidé, mais cela n’a pas aidé les autres.

Le titre absurde « Build Back Better » comprend une version nationale d’AB5. Au lieu d’utiliser le test IRS pour déterminer le statut d’indépendant, la loi PRO inclut un test ABC. Bien que de nombreux perroquets syndicaux aient affirmé que les pigistes n’avaient rien à craindre, des partisans comme Joe Biden ne bougeraient pas sur le test ABC. Il y a une raison. Ils savent que cela nuira aux pigistes et aidera les syndicats. Des syndicats comme l’AFL-CIO ont rassuré les pigistes qu’ils n’avaient rien à craindre. C’est comme si Ted Bundy disait à une infirmière de fermer les yeux – elle n’a rien à craindre. Même les démocrates qui peuvent encore penser par eux-mêmes savent que la loi PRO est un tueur d’emplois.

Le canari dans la mine de charbon était AB5. Il a tué des emplois de pigistes à grande échelle. Joe Biden a causé suffisamment de dommages à l’économie en imprimant plus d’argent que d’arbres en Amazonie et en provoquant une inflation galopante. La loi PRO telle qu’elle est rédigée fera exploser l’économie des petits boulots – et l’économie en général en souffrira si elle devient loi.

Merci Brandon !

