Le test ADN le plus vendu de 23andMe est de 100 $ de réduction pour Prime Day – .

Si vous achetez un produit ou un service évalué de manière indépendante via un lien sur notre site Web, nous pouvons recevoir une commission d’affiliation.

Prime Day est-il vraiment Prime Day sans une remise importante sur l’un des kits de test ADN les plus vendus au monde ? C’est vrai, l’accord Prime Day 2021 que vous attendiez est enfin là, vous permettant d’économiser 100 $ sur le très populaire Test ADN 23andMe Health + Ancestry Service. qui réduit ce kit de test à domicile populaire de 199 $ à 99 $, ce qui correspond au prix le plus bas que nous avons vu auparavant lors du Prime Day et du Black Friday.

Visite Le hub Prime Day 2021 d’Amazon pour voir toutes les dernières offres Prime Day, et nous avons rassemblé toutes les meilleures affaires ici dans cette méga-liste d’offres Prime Day.

Il y a tellement d’offres incroyables Prime Day 2021 disponibles pour les membres Prime en ce moment sur Amazon, et nos lecteurs ont essaimé pour obtenir les plus chaudes. Les faits saillants comprennent ARGENT GRATUIT d’Amazon (envoyez-vous une carte-cadeau électronique de 40 $, obtenez un crédit Amazon gratuit de 10 $), des remises importantes sur à peu près tous les appareils Apple populaires auxquels vous pouvez penser comprenant AirPods Pro et le Apple Watch, un nouveau prix bas de tous les temps sur le nouveau chaud Prises intelligentes TP-Link Kasa que tout le monde aime tellement, le meilleur Offres de pot instantané de l’année avec des prix commençant à seulement 49,99 $, le caméra sans fil folle qui permet à votre smartphone de voir n’importe où pour un prix record de 28,85 $, Amazon Fire TV Stick Lite pour un nouveau prix bas historique de 17,99 $ et le Fire TV Stick 4K pour un plus bas historique de 24,99 $ au lieu de 50 $, le nouveau chaud Ring Video Doorbell pour 44,99 $ avec un Echo Dot gratuit, les 80 $ Écho Show 5 pour le prix le plus bas de 44,99 $, un Pack Echo Show 5 et Blink Mini Cam pour seulement 10 $ de plus, le best-seller Point d’écho pour seulement 19,99 $, le nouveau Point d’écho de 4e génération à moitié prix à 24,99 $, incroyable Offres casques Sony à partir de 78 $, un Ordinateur portable Windows 10 fourni avec un microSDXC de 128 Go pour seulement 219,99 $, les 50 $ Écho automatique qui ajoute Alexa mains libres à votre voiture pour un prix record de 14,99 $ ou 98 $ Forfait Echo Auto avec 6 mois d’Amazon Music Unlimited pour le même prix fou de 14,99 $, plus de la moitié Enceintes Bluetooth portables JBL, le meilleur Offres Roomba de l’année à partir de 199,99 $, Amazon Véritables écouteurs sans fil Echo Buds à partir de seulement 79,99 $ au lieu de 120 $, et bien plus encore.

Bien entendu, il va sans dire que le Test ADN 23andMe Health + Ancestry Service est toujours un best-seller lors des grands événements de vente comme Prime Day.

Les kits de test ADN à domicile sont parmi les cadeaux de vacances les plus populaires, et c’est le kit le plus vendu proposé par 23andMe. Il vérifie toutes les cases principales pour les données de santé et d’ascendance. Après avoir suivi les instructions et renvoyé le test, vous recevrez plus de 150 rapports couvrant tout ce que vous pouvez imaginer, et beaucoup que vous ne pouvez pas. Ce kit coûte généralement 199 $, mais il est à moitié réduit pour le Prime Day 2021. Cela signifie que vous ne paierez que 99 $ !

Si vous n’avez jamais fait de test ADN auparavant, c’est celui que vous voulez. Si vous avez, le Test ADN 23andMe Health + Ancestry Service fait un cadeau parfait pour pratiquement n’importe qui sur votre liste.

23andMe Health + Ancestry Service : Test ADN génétique personnel, y compris les prédispositions à la santé,… Prix catalogue : 199,00 $ Prix : 99,00 $ Vous économisez : 100,00 $ (50%) Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant

Suivez @.Deals sur Twitter pour rester au courant des dernières et meilleures offres que nous trouvons sur le Web. Les prix sont sujets à changement sans préavis et tous les coupons mentionnés ci-dessus peuvent être disponibles en quantité limitée.