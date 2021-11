Le test ASAT irresponsable de la Russie – The Financial Express

Par la suite, il y a eu des rapports selon lesquels la Russie travaillait sur une technologie, où un avion de chasse comme le MiG-31 tirerait un missile anti-satellite.

Par le Dr Ajey Lele

Il a été rapporté que la Russie a effectué un test anti-satellite (ASAT) le 15 novembre 2021. Le test est connu pour avoir généré environ 1500 morceaux de débris détectables (traçables) en orbite terrestre basse et en plus des centaines de milliers de très petits morceaux de débris spatiaux. Le test a été une mauvaise surprise et a suscité de nombreuses inquiétudes quant à la sécurité spatiale.

La Russie a détruit son propre satellite de 2000 kg, qui avait vécu sa vie. En fait, le satellite a été lancé par l’Union soviétique le 16 septembre 1982. Le satellite appelé Cosmos 1408 était un satellite soviétique ELINT (Electronic and Signals Intelligence). Le satellite, lors de sa dernière localisation, se trouvait sur une orbite d’environ 485 km d’altitude. On s’attend à ce que le satellite ait été détruit à peu près à la même hauteur. La Russie a utilisé un anti-satellite à ascension directe, ou missile DA-ASAT pour détruire ce satellite. Il s’agit de la même technique utilisée à la fois par la Chine et l’Inde lors de leurs tests ASAT en 2007 et 2019 respectivement. Il est important de noter que la Chine avait mené le test à une altitude de 865 km, tandis que l’Inde avait détruit son propre satellite à une altitude d’environ 280 km. Depuis que l’Inde a mené le test à basse altitude, plus de 95 % des débris créés sont entrés dans l’atmosphère terrestre en raison de l’attraction gravitationnelle et ont été brûlés. Les débris créés par la Chine sont toujours là et maintenant les débris créés par le test russe resteront également dans l’espace pendant de nombreuses décennies à venir.

Actuellement, la Station spatiale internationale (ISS) est située à environ 400 km au-dessus de la surface de la Terre. Malheureusement, l’ISS est maintenant menacée à cause de ce test. Il a été observé que la station continue de traverser un champ de débris toutes les 90 minutes. Il est en fait déconcertant de voir comment la Russie effectue ce test, alors qu’il y a sept personnes séjournant à l’ISS et deux d’entre elles sont des cosmonautes russes. Tous les sept ont été contraints de se réfugier dans leurs véhicules Soyouz et Dragon amarrés à la station spatiale en raison de cette mission de destruction de satellites par la Russie. La station spatiale chinoise orbite également entre 340 et 450 km avec trois astronautes à bord.

On ne sait pas pourquoi la Russie a dû effectuer ce test. C’est parce qu’ils ont déjà démontré leurs capacités dans le contre-espace il y a quelques décennies. L’Union soviétique avait commencé à explorer des armes antisatellites (capacités de contre-espace) au cours des années 1950. Ils avaient effectué le premier test d’un système ASAT en 1963. C’était une technique « co-orbitale » qui avait été testée. À cette fin, un « satellite tueur » est lancé et fait entrer dans la même orbite que le satellite, qui doit être détruit. Une vingtaine de ces tests ont été menés avec quelques succès et quelques échecs. Peut-être que ce système ASAT co-orbital a été mis hors service par la Russie en 1993. Par la suite, il y a eu des rapports selon lesquels la Russie travaillait sur une technologie, où un avion de chasse comme le MiG-31 tirerait un missile anti-satellite.

Aujourd’hui, l’activité dans l’espace se multiplie. Des commutations à la navigation à la télédétection aux satellites militaires, la fréquence de lancement augmente de jour en jour. Sur les bases de routine, des lancements spatiaux commerciaux ont également lieu. La fréquence des visites des particuliers à l’espace à des fins récréatives va augmenter dans un proche avenir. L’orbite terrestre basse est en passe de devenir l’orbite la plus active avec le lancement de constellations de petits satellites à des fins de services Internet. Dans ce contexte, ajouter plus de débris spatiaux n’est dans l’intérêt de personne, y compris de la Russie.

Au niveau géopolitique, la Russie est en désaccord avec les États-Unis et l’UE. La question des migrants biélorusses et polonaises s’assombrit. La constitution de troupes russes et la crise le long de la frontière avec l’Ukraine se poursuivent. Ce n’est certainement pas le moment d’ouvrir un autre front à ce stade et cela aussi dans le domaine de l’espace extra-atmosphérique. En fait, pendant toutes ces années, la Russie avait donné l’exemple en collaborant avec les États-Unis sur le projet ISS. Les deux États avaient démontré que les problèmes sur terre ne devraient pas empêcher les États de collaborer dans l’espace. Mais, maintenant, en faisant cet acte imprudent, la Russie a augmenté la possibilité que les satellites (y compris les leurs) soient endommagés par les débris spatiaux.

(L’auteur est Senior Fellow, MP-IDSA, New Delhi. Il peut être contacté à l’adresse : ajey.lele@gmail.com Les opinions exprimées sont personnelles et ne reflètent pas la position ou la politique officielle de Financial Express Online. Reproduire ce contenu sans autorisation est interdit).)

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.