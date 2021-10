Le test bêta fermé de la Seconde Guerre mondiale démarre le 25 novembre

Un bêta-test fermé pour Guerre mondiale 3, le FPS tactique en ligne retravaillé, débutera le 25 novembre.

Selon le développeur The Farm 51, le test bêta fermé restera disponible jusqu’au lancement de la bêta ouverte en mars 2022. Après le test, le jeu passera à un modèle de distribution gratuit.

Le testeur comportera quatre cartes dans deux modes différents. Les joueurs se battront sur les champs de bataille de Berlin, Varsovie, Polyarny et Moscou, et une gamme d’options de personnalisation sera également disponible, avec des échantillons d’équipement et d’armes disponibles.

Si vous souhaitez participer au test fermé, vous pouvez précommander des packs CBT qui garantissent l’accès et incluent également des éléments en jeu. Si vous avez acheté le jeu pendant la période d’accès anticipé avant le 4 octobre, vous êtes automatiquement éligible pour participer au test fermé. De plus, vous serez crédité d’un pack d’objets exclusif et d’un pack Lieutenant d’une valeur de 49,99 $ en guise de remerciement pour votre soutien précoce au projet.

Les packs CBT sont disponibles à différents niveaux de prix, et il existe également un pack Président limité disponible pour un seul acheteur. Bien qu’il ne soit disponible qu’au prix élevé de 5 000 000 $, MY.GAMES s’est engagé à travailler avec celui qui achète le pack pour créer un film de guerre mettant en vedette le propriétaire du pack. L’acheteur participera également à la conception d’une future carte dans le jeu basée sur un emplacement réel de son choix. De plus, ils recevront un avatar exclusif dans le jeu et une apparence d’arme dorée.

L’Alpha Test des vétérans organisé en septembre a démontré un regain d’intérêt pour la troisième guerre mondiale avec des cartes renouvelées, un jeu de tir révisé, des animations de personnages remaniées et un large éventail d’améliorations des performances et de la stabilité du jeu. En plus du contenu existant retravaillé, le studio prévoit d’ajouter du nouveau contenu tel que des armes, des cartes et d’autres fonctionnalités.

Lorsqu’il est entré dans l’accès anticipé en octobre 2018, le jeu était en proie à des problèmes de stabilité, des bugs et des problèmes avec les mécanismes de base du jeu tels que le mouvement, le tir et la conception de cartes. Pour lutter contre les problèmes, The Farm 51 a effectué une refonte massive du jeu, à tel point que cela semble un titre entièrement nouveau, et il a réintroduit le jeu avec ces changements en juillet de cette année.