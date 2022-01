Le test COVID de Vinicius Jr revient négatif

De bonnes nouvelles sont sorties de Madrid ce matin, car Vinicius Jr aurait été testé négatif pour COVID-19 ce matin. Bien que le club ne l’ait pas encore officiellement confirmé (ils devraient le faire bientôt, au plus tard demain), il semble que Vinicius Jr sera bientôt prêt à jouer.

Il ne jouera probablement pas contre Alocyano mercredi (il ne voyagera probablement pas du tout avec l’équipe), il devrait au moins pouvoir rejoindre l’équipe à l’entraînement. Le Real Madrid a cruellement manqué à la capacité et au talent du Brésilien de briser la ligne contre Getafe lors d’une défaite dimanche soir, et il est clair que l’équipe est une équipe très différente sans lui – en particulier contre les blocs bas lorsque les dribbleurs sont nécessaires.

Vinicius n’attend plus que la confirmation de la Liga pour rejoindre l’équipe.

Dans d’autres nouvelles, Luka Jovic est toujours testé positif. Et comme Lucas Navarette l’a écrit plus tôt dans la journée, Dani Carvajal et Gareth Bale ne seront pas de retour mercredi, mais devraient être disponibles pour la Super Coupe contre Barcelone.