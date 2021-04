Le test d’adieu F1 de Grosjean fait un pas de plus avec l’ajustement du siège · .

Romain Grosjean a terminé un montage de siège en vue de son test d’adieu en Formule 1, que Mercedes devrait organiser.

Le producteur exécutif de la série Drive to Survive de Netflix, James Gay-Rees, a révélé l’ajustement du siège de Grosjean dans une interview pour le podcast In The Fast Lane.

Grosjean, qui court en IndyCar cette année, s’est vu offrir le test suite à sa violente chute lors du Grand Prix de Bahreïn l’an dernier. Grosjean a subi des brûlures qui l’ont empêché de participer à ce qui aurait été les deux dernières courses de sa carrière en F1.

Le directeur de l’équipe Mercedes, Toto Wolff, a confirmé en décembre dernier qu’ils étaient prêts à lui offrir une voiture. « Si nous sommes autorisés à le faire et que personne d’autre dans son univers d’équipes qu’il a couru ne lui offrirait une telle opportunité, nous le ferions », a-t-il déclaré.

En février, Grosjean a révélé qu’il avait parlé à Mercedes et «finalisait le plan» pour le test.

Un porte-parole des champions du monde a refusé de confirmer si Grosjean avait visité leur usine pour le montage des sièges.

Le test de Grosjean devra se dérouler dans les limites strictes de la FIA concernant le moment où les équipes peuvent faire rouler leurs voitures. Il leur est interdit de faire rouler leurs voitures actuelles en dehors des week-ends de course, des tests officiels et de deux jours de tournage par saison, mais peuvent effectuer des tests en utilisant des machines des saisons précédentes.

Le test devra être programmé autour des engagements IndyCar de Grosjean. Il doit faire ses débuts pour Coyne dans le Grand Prix d’Alabama au Barber Motorsport Park le 18 avril.

Annonce | Devenez un supporter de . et passez sans publicité

Saison 2021 F1Parcourir tous les articles de la saison F1 2021

Partagez cet article . avec votre réseau: