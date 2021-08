Le test d’anticorps neutralisants Covid-19 est essentiel pour la lutte de l’Inde contre le coronavirus

L’OMS soutient les études basées sur les tests d’anticorps neutralisants car ils sont essentiels pour comprendre l’étendue de l’infection et les facteurs de risque.

Par Jatin Mahajan,

Le Center for Disease Control des États-Unis a recommandé une 3e dose du vaccin Pfizer et Moderna Covid-19 pour développer des anticorps adéquats chez les personnes immunodéprimées. Certains experts recommandent une 3e dose de Covishield six mois après la deuxième dose pour dépléter les anticorps. Le Royaume-Uni a récemment annoncé une 3e dose de vaccination pour les personnes de plus de 50 ans afin d’éradiquer la menace de l’infection.

Ces développements sont une conséquence directe des innombrables cas de faible niveau d’anticorps, même après deux doses de vaccins. Ces personnes immunodéprimées peuvent être des receveurs actifs de traitements anticancéreux, des patients transplantés d’organes ou des personnes prenant des médicaments immunosuppresseurs. Il peut s’agir de ceux qui ont reçu des greffes de cellules souches au cours des deux dernières années. Les patients infectés par le VIH et ceux qui suivent un traitement actif avec des corticostéroïdes à forte dose et des médicaments similaires qui suppriment la réponse immunitaire entrent également dans cette catégorie. Ils comprennent également d’autres présentant une immunodéficience primaire modérée ou sévère.

Alors, comment pouvons-nous être sûrs que nos niveaux d’anticorps sont suffisamment élevés contre Covid-19 ? La solution est simple et disponible. Le test Covid-19 Neutralizing Antibody Microlisa est essentiel et crucial pour la lutte de l’Inde contre la pandémie de corona car il montre à quel point la vaccination a été efficace pour créer des anticorps neutralisants contre le virus SARS-CoV-2.

La neutralisation du virus est l’étalon-or pour trouver l’efficacité des anticorps. Le test d’anticorps neutralisants Covid-19 détecte les anticorps neutralisants contre le SRAS-CoV-2. Les tests de neutralisation sont des tests de laboratoire biologiques complexes, la seule méthode pour tester fonctionnellement les anticorps pour leur capacité à prévenir l’infection cellulaire par le SRAS-CoV-2. De nombreux pays font maintenant pression pour les anticorps anti-SRAS-CoV-2 au niveau de la population et prennent les mesures correctives nécessaires.

L’OMS soutient les études basées sur des tests d’anticorps neutralisants car ils sont essentiels pour comprendre l’étendue de l’infection et les facteurs de risque. Certains pays qui ont mis en œuvre des tests d’anticorps SARS-CoV-2 pour surveiller le développement de l’immunité collective comprennent les États-Unis, le Royaume-Uni, l’Australie, la Chine, la Thaïlande, l’Allemagne, la Suède, l’Autriche, la Suisse, la Finlande, le Brésil, l’Islande, l’Espagne, entre autres.

Qu’est-ce que l’anticorps neutralisant ?

L’anticorps neutralisant (NAb) est l’anticorps qui défend les cellules contre les agents pathogènes, qui sont des organismes qui causent des maladies (dans ce cas, le SRAS-CoV-2). Le corps les produit naturellement dans le cadre de sa réponse immunitaire, et les infections et les vaccinations contre les maladies déclenchent leur production.

Le NAb arrête les infections en neutralisant l’agent pathogène envahissant en bloquant l’entrée des cellules, la réplication ou toute autre fonction vitale. Les anticorps neutralisants peuvent entraîner une immunité à vie contre certaines infections. Par conséquent, ils sont pratiques pour voir si une personne a développé une immunité contre la maladie après s’en être remise ou après la vaccination.

Quels sont l’importance et les avantages des anticorps neutralisants dans les tests COVID ?

1. Les anticorps neutralisants (ou IgG à arrivée tardive) sont essentiels pour réduire l’infection.

2. NAb empêche le virus de se fixer à la cellule hôte.

3. La prévalence de ces anticorps (en Titre Haut) détermine :

a) Si l’individu a une excellente immunité humorale

b) S’ils peuvent donner du plasma de convalescence (n’est plus recommandé en Inde comme une lutte viable contre le Covid-19)

c) Si la vaccination est efficace, et donc le niveau de précautions à prendre

4. Les NAb n’offrent aucune réactivité croisée avec toute autre infection à coronavirus.

5. Le test du ou des NAb peut aider les patients à séparer les catégories légère, modérée et sévère.

6. Ils aident au suivi des chaînes d’infection.

7. Répondre aux questions épidémiologiques, virologiques et cliniques, y compris, mais sans s’y limiter, si une réponse solide en anticorps s’est produite.

8. L’immunité à court et à long terme et le régime de traitement peuvent être conçus explicitement pour un individu en testant le ou les NAb.

9. Les anticorps neutralisants sont plus applicables pour être traités comme le marqueur diagnostique et thérapeutique avancé pour faire face à la résurgence des infections à COVID dans le pays et combien d’individus positifs sont restés asymptomatiques.

10. La présence de NAb met en évidence l’immunité contre les infections virales.

Qui fabrique ces tests ?

J Mitra & Company, une société indienne de biotechnologie et le leader mondial dans l’espace IVD, a lancé le premier test indien d’anticorps neutralisants Covid-19 Microlisa Elisa dans le cadre de sa lutte en cours contre la pandémie de corona. Le kit de test a effacé tous les paramètres gouvernementaux et a reçu toutes les approbations nécessaires, y compris le Drug Controller General of India (DCGI) et la validation réussie du produit. Le kit de test a une sensibilité élevée (> 95%) et une spécificité (100%).

(L’auteur est le directeur général de J Mitra & Co. L’article est à titre informatif uniquement. Veuillez consulter des experts de la santé et des professionnels de la santé avant de commencer une thérapie ou un médicament. Les opinions exprimées sont personnelles et ne reflètent pas la position ou la politique officielle de la Express en ligne.)

