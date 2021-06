Le test de l’application de recherche de contacts au Royaume-Uni révèle la valeur limitée

Le chemin pour obtenir une application de recherche de contacts au Royaume-Uni était plutôt tortueux. Le pays a d’abord décidé d’ignorer l’API commune Apple/Google et de développer sa propre application. Après avoir gaspillé littéralement des millions de livres en le faisant, il a ensuite inversé le cours et décidé d’intégrer l’API COVID-19 dans l’application NHS.

Malheureusement, mon expérience suggère que même l’application basée sur l’API ne fonctionne pas très bien dans la pratique…

Arrière-plan

L’application peut être déclenchée de l’une des trois manières suivantes. Tout d’abord, via l’API ; deuxièmement, via un enregistrement sur site ; troisièmement, par recherche manuelle des contacts.

Les notifications déclenchées par l’API Apple/Google sont automatiques. Une fois qu’une personne avec qui vous avez été en contact a été testée et a enregistré un résultat de test positif dans son application, toutes les personnes qui se trouvaient à sa portée seront automatiquement averties par leur propre application la prochaine fois qu’elle téléchargera des codes.

Le deuxième itinéraire est lorsque vous vous enregistrez dans un endroit comme un magasin ou un restaurant à l’aide de l’application NHS. Vous scannez un code QR à l’entrée, puis si quelqu’un a scanné le même code QR à peu près en même temps que vous, et par la suite testé positif pour COVID-19, cela devrait également déclencher une notification.

Troisièmement, si une personne est testée positive mais n’utilisait pas l’application, un traceur de contacts devrait lui demander où elle se trouvait et qui elle a vu, et essayer d’organiser les alertes de cette façon. Malgré les dépenses littéralement des milliards de livres sur ce système, toutes les preuves suggèrent que cela a été un échec lamentable.

Dans l’un ou l’autre des scénarios basés sur l’application, l’application doit conseiller aux contacts de s’auto-isoler. La période d’auto-isolement est de 10 jours à compter du premier contact.

Il y a huit jours, je suis allé dîner au restaurant avec un ami. Nous avons tous les deux scanné le code QR à l’entrée.

Tard hier soir, l’amie m’a envoyé un message pour me dire qu’elle avait reçu une notification de l’application qu’elle devait s’isoler. Elle m’a demandé si j’en avais reçu un aussi, car la date semblait correspondre au repas que nous avions pris. J’ai dit non, mais ce matin, j’ai décidé d’ouvrir l’application pour vérifier.

Effectivement, malgré l’absence de notification (et en vérifiant que les notifications étaient activées), l’application m’a dit de m’isoler. Sans l’invitation de mon ami, la première fois que j’aurais vu ce message, c’était lors de l’ouverture de l’application pour m’enregistrer dans un autre lieu.

Maintenant que j’ai été alerté, ce qui aurait dû être une période d’auto-isolement de 10 jours se termine… le lendemain de mon alerte.

Ici, nous avons deux problèmes. Tout d’abord, il y a clairement une faute avec l’application en omettant d’émettre la notification. Cela ne me surprend pas : la gestion par le gouvernement britannique de la pandémie a été un gâchis complet à tous égards, à l’exception des vaccinations, avec une corruption à une échelle difficile à créditer. De l’équipement de protection individuelle pour le personnel médical, en passant par l’application, au système de test et de traçabilité, des contrats ont été attribués aux collègues des ministres du gouvernement en utilisant une législation d’urgence qui contourne toutes les exigences habituelles de qualification et d’appel d’offres. Ne me lancez même pas là-dessus.

Mais le deuxième problème est une faiblesse qui s’applique aux trois méthodes de notification : elle repose sur des tests rapides et des résultats de tests opportuns.

Certains travaux de détective de base ont à peu près identifié le contact positif comme quelqu’un à la table voisine de nous. Appelons-les X.

La première chose qui doit se produire est que X développe des symptômes (les incitant à passer un test), ou passe simplement un test de routine. Cela peut lui-même prendre quelques jours. Ensuite, ils doivent réellement passer le test. Nous avons des kits de test à domicile disponibles, mais tout le monde n’en a pas, donc cela peut encore prendre un jour ou deux. Ensuite, ils doivent attendre le résultat. S’il s’agit d’un test PCR, nécessitant l’envoi du matériel à un laboratoire, cela peut à nouveau prendre plusieurs jours.

Donc, dans l’ensemble, le temps entre nous en contact étroit avec X, à X enregistrant leur résultat positif dans l’application, pourrait très facilement être d’une semaine ou plus. Donc, être notifié sept ou huit jours plus tard ne sera pas inhabituel. Ce qui signifie que les gens ne s’auto-isoleront que pendant les deux ou trois derniers jours.

Maintenant, dans mon cas personnel, le risque est faible. J’ai eu les deux vaccins (le second nécessitant une autre semaine pour être pleinement efficaces), et j’ai des kits de test à domicile que j’utilise religieusement. Je me teste avant de rencontrer quelqu’un, et je teste à nouveau le lendemain matin. Tous mes tests ultérieurs ont été négatifs.

Mais cela illustre que les applications de recherche de contacts, même lorsqu’elles utilisent l’API Apple/Google, ont une valeur très limitée dans le monde réel.

