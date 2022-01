Le test de paternité de Tristan Thompson prouve qu’il est le père d’un petit garçon et s’excuse auprès de Khloe

Tristan Thompson est officiellement père de trois enfants – révélant qu’il est le père d’un petit garçon récemment né d’une femme de Houston après avoir obtenu les résultats d’un test de paternité – et s’excusant auprès de son ancienne petite amie et mère de son enfant, Khloe kardashian, Dans le processus.

La star de la NBA a posté lundi, déclarant: « J’assume l’entière responsabilité de mes actions. Maintenant que la paternité a été établie, j’ai hâte d’élever notre fils à l’amiable. Je m’excuse sincèrement auprès de tous ceux que j’ai blessés ou déçus tout au long de cette épreuve, à la fois publiquement et en privé. »

Il tourne ensuite son attention vers Khloe, avec qui il a une fille Vrai, en disant: « Vous ne méritez pas le chagrin et l’humiliation que je vous ai causés. Vous ne méritez pas la façon dont je vous ai traité au fil des ans. Mes actions ne correspondent certainement pas à la façon dont je vous considère. »

Il poursuit: « J’ai le plus grand respect et amour pour vous. Peu importe ce que vous pouvez penser. Encore une fois, je suis incroyablement désolé. » Khloé et Tristan divisé en été.

C’est une volte-face pour Tristan … comme nous l’avons signalé, lui et Maralee se sont disputés devant le tribunal au sujet de la paternité du petit garçon. Comme on vous l’a dit… Maralee Nichols a poursuivi Tristan pour une pension alimentaire pour enfants et prétend qu’il a essayé de lui payer 75 000 $ pour garder le silence au sujet du bébé.

Les messages présumés de Tristan affirmaient qu’il prenait sa retraite après cette saison NBA, le mettant au chômage – et, du moins selon lui – l’obligeant à payer un montant inférieur de pension alimentaire pour enfants.

TT a demandé à un juge le mois dernier une ordonnance de bâillonnement d’urgence faire taire Maralee en parlant de l’affaire de paternité.

C’est le troisième enfant connu de Tristan, et selon la chronologie de Maralee … il était encore publiquement avec Khloe lorsqu’ils se sont rencontrés en mars.

TT et KK se sont soutenus publiquement depuis la séparation et coparentent leur fille.