Le test de réseau fermé d’Elden Ring avait des secrets hors limites

Gif : À partir du logiciel / AllisonByProxy / Kotaku

Non satisfaits du contenu copieux d’Elden Ring fourni par les tests réseau brefs et intermittents du week-end dernier, les joueurs ont trouvé un moyen d’échapper aux limites de la carte de la démo et d’explorer les terres au-delà de sa portée limitée, découvrant de nouveaux aspects du jeu très attendu le long de la manière.

Au cours de quelques jours, From Software a donné à quelques joueurs chanceux la chance d’expérimenter une première version d’Elden Ring. Ce n’était pas tout le jeu, bien sûr, mais une tranche relativement petite de l’immense carte du monde ouvert. À divers moments, vous vous retrouveriez à chevaucher joyeusement votre cheval Torrent vers un point de repère au loin, pour vous heurter directement à un mur de lumière vous gardant des parties d’Elden Ring que les développeurs n’étaient pas encore prêts à montrer.

Bien sûr, il n’a pas fallu longtemps aux gens pour franchir cette barrière avec un exploit délicat qui leur a donné des heures avec le contenu d’Elden Ring non destiné à la consommation publique.

Bien qu’il n’y ait pas eu de nouveaux objets à piller et que certaines zones aient simplement laissé tomber les joueurs dans un vide sans fin, il y avait encore beaucoup à voir dans ces régions autrefois interdites d’Elden Ring. J’aime particulièrement les ours sauvages représentés ci-dessous; les variétés régulières étaient plus proches de ce que nous considérerions comme des ours dans notre monde, mais la grande maman ressemble à un Yao guai muté qui a été en quelque sorte transporté de la franchise Fallout. Il infligeait également des effets de saignement et de poison. Aïe !

Les joueurs d’Elden Ring ont également découvert un boss inédit nommé Crucible Knight Floh. Tout comme Bloodhound Knight Darriwil, qui était inclus dans les zones légitimes de la démo, Floh est accessible via un portail qui téléporte le joueur dans une dimension de poche connue sous le nom d’Evergaol. Cela dit, puisque Floh tombe à travers le sol dès qu’il apparaît, il faut des exploits supplémentaires pour bien le voir.

Et enfin, un explorateur hors limites particulièrement intrépide s’est retrouvé dans la même zone qu’Alexander, un PNJ adorable présenté dans un aperçu officiel du gameplay plus tôt ce mois-ci. Ils ont localisé l’endroit exact où Alexander aurait dû être coincé dans le sol et attendre leur aide, mais l’énorme gobelin du pot était introuvable.

C’est dommage. En espérant que nous verrons bientôt plus de ce grand garçon, sans parler de ses frères plus petits.

Si la démo est quelque chose à faire, Elden Ring est un jeu énorme. From Software semble non seulement adopter le genre du monde ouvert, mais le réinventer complètement, en remplissant chaque centimètre carré de l’environnement de quelque chose de cool, effrayant ou tout simplement étrange à vivre. Il est logique que cela s’étende également à des parties du jeu que les joueurs n’étaient pas encore censés voir.