Le test de salive Covid peut donner un résultat en une heure ET identifier quelle variante du virus | Sciences | Nouvelles

Le test, qui ne coûte que 1,50 £, a été salué comme un ajout «essentiel» à l’arsenal des professionnels de la santé luttant contre la maladie, en particulier dans les régions éloignées sans accès direct aux méthodes de test PCR conventionnelles. Il peut être imprimé en 3D et est conçu pour améliorer considérablement le traitement et la surveillance des coronavirus.

Le Dr Xiao Tan du Massachusetts General Hospital aux États-Unis est le scientifique principal derrière le développement du dispositif de test, connu sous le nom de SHERLOCK à instrumentation minimale, ou miSHERLOCK.

Il a déclaré : « Notre objectif était de créer un diagnostic entièrement autonome qui ne nécessite aucun autre équipement.

« Essentiellement, le patient crache dans cet appareil, puis vous appuyez sur un piston et vous obtenez une réponse une heure plus tard. »

Le nouveau test prend moins d’une heure pour fournir des résultats (Image: GETTY)

Le dispositif miSHERLOCK élimine le besoin d’écouvillons nasaux (Image : MIT)

Cette équipe a créé un appareil de diagnostic puissant qui peut être fabriqué et utilisé au niveau local Professeur James Collins

L’auteur principal, le professeur James Collins, du Massachusetts Institute of Technology (MIT), a ajouté : « Nous avons démontré que notre plate-forme peut être programmée pour détecter de nouvelles variantes qui émergent, et que nous pouvons la réutiliser assez rapidement.

« En combinant la biotechnologie de pointe avec des matériaux à faible coût, cette équipe a créé un appareil de diagnostic puissant qui peut être fabriqué et utilisé au niveau local par des personnes sans diplômes médicaux avancés. »

Leur étude avait ciblé les variantes britanniques, sud-africaines et brésiliennes, mais la plate-forme de diagnostic pourrait facilement être adaptée pour traiter la souche Delta et d’autres qui émergent, a expliqué le professeur Collins.

Les tests coûteront aussi peu que 1,50 £ (Image: MIT)

La méthode est plus rapide que les tests PCR et élimine le besoin d’écouvillons nasaux inconfortables, qui prennent également plus de temps à traiter.

La variante Delta a provoqué une augmentation des infections au Royaume-Uni en juin, repoussant la levée des mesures de verrouillage du 21 juin au 19 juillet.

L’appareil permet aux utilisateurs de se tester à la maison – sans équipement supplémentaire.

L’appareil collecte des molécules d’ARN à partir de la salive (Image : MIT)

Le dispositif miSHERLOCK est bien plus rapide qu’un test PCR conventionnel (Image : MIT)

Les résultats peuvent être lus et vérifiés à l’aide d’une application pour smartphone en 60 minutes.

Dans les échantillons de salive de 27 patients Covid et de 21 pairs en bonne santé, miSHERLOCK était respectivement correct à 96 et 95%.

De plus, il s’est avéré efficace sur une gamme de concentrations virales dans la salive humaine saine qui avait été enrichie avec les variantes Alpha, Beta et Gamma.

Chiffres du coronavirus dans le monde (Image: Express)

Le Dr Helena de Puig, également du MIT, et qui a également participé au développement du test, a déclaré : « miSHERLOCK élimine le besoin de transporter les échantillons de patients vers un site de test centralisé et simplifie considérablement les étapes de préparation des échantillons, offrant aux patients et aux médecins un processus plus rapide, une image plus précise de la santé individuelle et communautaire, ce qui est essentiel pendant une pandémie en évolution.

« La capacité de détecter et de suivre ces variantes est essentielle à une santé publique efficace. »

Un nouveau programme pour Delta devrait être simple, a-t-elle souligné, tout en mettant l’accent sur les avantages pour les centres de santé qui n’avaient pas la capacité d’effectuer des tests PCR.

Noms des variantes de Covid (Image : Express)

Le co-premier auteur, le Dr Rose Lee, pédiatre à l’hôpital pour enfants de Boston, a déclaré: “Les choses simples qui étaient omniprésentes à l’hôpital, comme les écouvillonnages nasopharyngés, étaient soudainement difficiles à obtenir.

« Donc, les procédures de traitement des échantillons de routine ont été perturbées, ce qui est un gros problème dans un contexte de pandémie.

« La motivation de notre équipe pour ce projet était d’éliminer ces goulots d’étranglement et de fournir des diagnostics précis pour COVID-19 avec moins de dépendance aux chaînes d’approvisionnement mondiales, et pourrait également détecter avec précision les variantes qui commençaient à émerger. »