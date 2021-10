Le test de vitesse du Pixel 6 ne le laisse que quelques secondes derrière l’iPhone 13

Tensor est la première puce mobile que Google ait jamais conçue pour ses smartphones Pixel, et comme nous l’avons expliqué dans notre revue plus tôt cette semaine, les performances ne se distinguent pas des meilleurs produits phares Snapdragon. Cependant, il présente également une comparaison impressionnante avec les puces d’Apple dans l’iPhone 13 Pro Max, un test de vitesse du Pixel 6 étant très proche.

La chaîne YouTube PhoneBuff a publié cette semaine sa comparaison de test de vitesse de signature entre l’iPhone 13 Pro Max et le Pixel 6 Pro, un test où les iPhones l’emportent presque toujours sur la concurrence Android. Le Pixel 6 Pro, malheureusement, n’a pas brisé cette séquence, mais il a livré un combat impressionnant.

Ces tests de vitesse, bien qu’ils ne soient pas entièrement représentatifs de l’utilisation réelle, nous donnent un bon point de comparaison entre ces téléphones, certainement une bien meilleure image que la référence typique. Le test utilise un bras robotique pour ouvrir et fermer assez chaque application – 12 applications et 4 jeux – ainsi que pour contrôler manuellement une minuterie.

Dans le premier «tour» de ce test, le Pixel 6 Pro prend en fait une avance très rapide et bat l’iPhone grâce à des applications telles que Facebook, Microsoft Word et l’application appareil photo. Ce n’est qu’une application de montage vidéo qui fait trébucher le Pixel et abandonner son avance, avec la puce incontestablement plus puissante de l’iPhone lui permettant d’exporter plus rapidement la vidéo à partir de l’application.

Pourtant, le Pixel se relève rapidement et termine le premier tour à quelques secondes de l’iPhone. L’étape suivante consiste à parcourir la même liste à l’envers, en veillant à ce que chaque application reste en mémoire. Le Pixel 6 Pro accomplit également cette tâche sans aucun problème et termine le test à peine cinq secondes plus tard.

Compte tenu de ces résultats, il est assez sûr de dire que la plupart des gens ne pourront pas percevoir la différence entre les performances du Pixel 6 Pro et de l’iPhone 13 Pro Max, du moins dans la plupart des tâches. C’est incroyablement impressionnant pour la toute première puce pour smartphone de Google, qui devait surtout prendre du retard sur la plupart des concurrents en termes de performances brutes.

À titre de comparaison, le Galaxy S21 Ultra a récemment affronté le même iPhone et a pris plus de 10 secondes de retard lors du test final, et a pris encore plus de retard lors de son premier tour. Le Snapdragon 888 de ce téléphone obtient techniquement des scores plus élevés que le Tensor de Google, ce test est donc un excellent rappel que les chiffres ne sont pas tout, et que l’utilisation dans le monde réel raconte clairement une histoire différente.

En savoir plus sur le Pixel 6 :

FTC : Nous utilisons des liens d’affiliation automatique qui génèrent des revenus. Suite.

Consultez 9to5Google sur YouTube pour plus d’informations :