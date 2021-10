Le test de vitesse du Pixel 6 Pro contre l’iPhone 13 Pro Max pourrait vous surprendre

La série Pixel 6 comprend le premier système sur puce (SoC) développé par Google : le Tensor. Des années de fabrication, le Tensor a reçu beaucoup d’attention lors de l’événement de lancement de Google.

Maintenant que les téléphones Pixel 6 ont commencé à être expédiés, nous avons commencé à voir les premiers résultats de référence impliquant le Pixel 6 et le Pixel 6 Pro.

Ce qui est encore plus intéressant, c’est le test de vitesse réel Pixel 6 Pro vs iPhone 13 Pro Max que nous attendions tous. C’est parce que c’est la première fois que le dernier SoC phare d’Apple a un rival de Google.

Benchmarks vs. tests de vitesse réels

Avec chaque nouvelle génération de combinés, nous examinons des références et des tests de vitesse réels pour voir à quel point les nouveaux appareils sont puissants. L’A15 Bionic de l’iPhone 13 n’est pas à la hauteur d’Android en matière de benchmarks. Le Snapdragon 888 de la série Galaxy S21 obtient un score inférieur à celui de l’iPhone 13 Pro. Et le score Tensor du Pixel 6 et du Pixel 6 Pro est légèrement inférieur à celui du Snapdragon 888.

Mais les repères ne disent pas tout. C’est là qu’interviennent les tests réels. Il s’agit d’une tradition pour certains YouTubers qui ont créé des tests de vitesse « standard » pour les nouveaux téléphones. Ils impliquent que les nouveaux appareils ouvrent deux fois la même série d’applications. La première fois, les téléphones parcourent la même séquence d’applications, chargeant chaque application pour la première fois. Au deuxième tour, les téléphones chargent les applications à partir de la mémoire. Le téléphone qui effectue les deux tours le plus rapidement est le gagnant.

Test de vitesse de l’iPhone 13 Pro Max contre le Galaxy S21 Ultra. Source de l’image : YouTube

L’iPhone 13 Pro Max a battu le Galaxy S21 Ultra il y a quelques semaines, ce qui n’est guère surprenant. C’est aussi une tradition pour le dernier iPhone de surpasser Android. Il est rare que les androïdes sortent en tête, et quand cela s’est produit, c’était parce que les androïdes avaient plus de RAM pour jouer.

Pixel 6 Pro contre iPhone 13 Pro Max

Comme vous pouvez le voir sur l’image ci-dessus, l’iPhone 13 Pro Max a terminé presque 10 secondes plus vite que le Galaxy S21 Ultra lors du test de PhoneBuff début octobre. La chaîne YouTube a soumis le Pixel 6 Pro et l’iPhone 13 Pro à la même épreuve, et vous n’auriez pas tort de vous attendre à des résultats similaires. L’iPhone 13 Pro a la meilleure puce, il doit donc dépasser le Pixel 6 Pro.

Test de vitesse du Pixel 6 Pro contre iPhone 13 Pro Max. Source de l’image : YouTube

Mais il s’avère que le Pixel 6 Pro est assez surprenant. Tensor de Google chargeait initialement les applications plus rapidement que l’A15 Bionic. Lorsque les applications gourmandes en ressources sont apparues, l’iPhone a pris les devants. Le téléphone d’Apple a ensuite terminé les deux tours avant le Pixel 6 Pro.

Malgré tout, le Pixel 6 Pro était moins de cinq secondes plus lent que l’iPhone 13 Pro Max. Il s’agit d’un écart massif par rapport au test de vitesse réel du Pixel 5.

Les téléphones Pixel 6 devraient correspondre aux performances réelles du Galaxy S21 et de tous les téléphones Snapdragon 888. Et cela signifie que les nouveaux téléphones Pixel 6 seront également presque aussi rapides que l’iPhone 13 en utilisation réelle. Après tout, nous ne regardons que quelques secondes ici. Vous auriez besoin de posséder les deux combinés pour faire la différence.