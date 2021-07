Le test d’entrée au DU pour 2021 se déroulera du 26 septembre au 1er octobre ; vérifier les détails

L’inscription en ligne aux cours de troisième cycle, ainsi qu’aux cours de maîtrise et de doctorat, a déjà commencé à partir de lundi (Photo: IE)

DUO 2021 : La National Testing Agency (NTA) a annoncé mardi soir que le test d’entrée à l’université de Delhi (DUET) pour la session académique 2020-21 se déroulera du 26 septembre au 1er octobre de cette année.

Alors que la plupart des admissions au premier cycle à l’Université de Delhi sont fondées sur le mérite, certaines se feront par le biais d’un test d’entrée. Il organise également des entrées pour la majorité de ses cours de troisième cycle, de maîtrise et de doctorat. L’inscription en ligne aux cours de troisième cycle, ainsi qu’aux cours de maîtrise et de doctorat, a déjà commencé à partir de lundi. La dernière date d’inscription pour ces cours serait le 21 août. Les admissions pour les cours de premier cycle commenceront à partir du 2 août et la dernière date d’inscription serait le 31 août.

Les dates du test d’entrée à l’université de Delhi (DUET)-2021 sont les 26, 27, 28, 29, 30 septembre et 1er octobre 2021. Pour connaître le calendrier détaillé ainsi que les informations concernant les cartes d’admission et d’autres questions connexes, vous pouvez consulter la NTA. site https://www.nta.ac.in plus tard. Le site Web tiendra les étudiants informés des derniers développements concernant les tests et les changements associés. Il est conseillé aux candidats de continuer à consulter les sites Web de la NTA et du DU pour les dernières mises à jour, a déclaré Sadhana Parashar, directrice principale (examens), dans un avis public.

Cette année, le nombre de centres DUET est passé à 33 contre seulement 24 l’année dernière. Les quatre cours auxquels vous pouvez postuler via DUET à partir de cette année sont: baccalauréat en physiothérapie, baccalauréat en prothèses et orthèses, baccalauréat en ergothérapie et maîtrise en physiothérapie.

